Jaiveer Shergill resigns: कांग्रेस को बड़ा झटका, जयवीर शेरगिल ने प्रवक्ता के पद से दिया इस्तीफा, जानें कारण

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। कथित तौर पर शेरगिल पिछले कुछ महीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति नहीं दी गई थी। अभी हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद को प्रचार समिति का प्रमुख नियुक्त किया, लेकिन प्रस्ताव को ठुकरा दिया था।

हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने पार्टी की राज्य इकाई की संचालन समिति के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके इस कदम को कांग्रेस के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कांग्रेस के कई नेता गुजरात में भी इस्तीफा दे चुके हैं।

"It pains me to say that decision-making is no longer for interests of public & country,rather it's influenced by the self-serving interests of individuals indulging in sycophancy & consistently ignoring on-ground reality", wrote Shergill in his resignation letter to Sonia Gandhi pic.twitter.com/EHRODA5PoR