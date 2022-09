Congress G23: आनंद शर्मा के घर पर कांग्रेस के जी-23 नेताओं की बैठक, ये नेता शामिल

Highlights नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तिथि आठ अक्टूबर है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को मतदान होगा। परिणाम 19 अक्टूबर को घोषित किये जाएंगे।

नई दिल्लीः कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव हो रहा है। इस बीच कांग्रेस के जी-23 नेताओं की बैठक वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा के घर पर हो रही है। बैठक में मनीष तिवारी, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत कांग्रेस जी23 खेमे के नेता शामिल हैं।

ऐसी संभावना है कि कांग्रेस जी-23 का कोई नेता नामांकन कर सकता है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार, अधिसूचना 22 सितंबर को जारी की गई और नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया 24 सितंबर से आरम्भ हुई, जो 30 सितंबर तक चलेगी।

