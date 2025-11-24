बिहार चुनाव में हार पर अंदरूनी असंतोष के बीच कांग्रेस ने 7 नेताओं को पार्टी से निकाला

पटना: अंदरूनी नाराज़गी के खिलाफ एक सख्त कदम उठाते हुए, बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी (BPCC) ने सोमवार को पार्टी के सात नेताओं को पार्टी की प्राइमरी मेंबरशिप से छह साल के लिए निकाल दिया। इन नेताओं पर हाल ही में हुए बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों और अनुशासन तोड़ने का आरोप है। हालांकि, इस कार्रवाई से पार्टी के अंदर नया विवाद खड़ा हो गया है, और असंतुष्टों ने इसे चुनावी हार के लिए सीनियर नेताओं को ज़िम्मेदारी से बचाने का एक तरीका बताया है।

निकालने का ऑर्डर BPCC डिसिप्लिनरी कमिटी के चेयरमैन कपिलदेव प्रसाद यादव ने जारी किया। एक प्रेस रिलीज़ के मुताबिक, नेताओं पर पार्टी की मुख्य सोच से भटकने, ऑर्गेनाइज़ेशनल तौर-तरीकों को तोड़ने और पार्टी प्लेटफ़ॉर्म के बाहर गुमराह करने वाले बयान देने का आरोप था। कमिटी ने बताया कि नेताओं ने बार-बार प्रिंट और सोशल मीडिया पर पार्टी के फ़ैसलों की बुराई की थी, जिसमें टिकट रैकेटियरिंग के बेबुनियाद आरोप भी शामिल थे, जिससे पार्टी की रेप्युटेशन को नुकसान पहुँचा।

इसने इस बात पर ज़ोर दिया कि उम्मीदवारों का सिलेक्शन ऑब्ज़र्वर, प्रदेश इलेक्शन कमिटी और ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी (AICC) के रिव्यू के बाद, सेंट्रल ऑब्ज़र्वर अविनाश पांडे की मंज़ूरी से ट्रांसपेरेंट तरीके से किया गया था।

निकाले गए नेताओं में शामिल हैं: कांग्रेस सेवा दल के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट आदित्य पासवान; BPCC के पूर्व वाइस प्रेसिडेंट शकीलुर रहमान; किसान कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट राज कुमार शर्मा; स्टेट यूथ कांग्रेस के पूर्व प्रेसिडेंट राज कुमार राजन; एक्सट्रीमली बैकवर्ड डिपार्टमेंट के पूर्व प्रेसिडेंट कुंदन गुप्ता; बांका डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की प्रेसिडेंट कंचना कुमारी और नालंदा डिस्ट्रिक्ट से रवि गोल्डन।

डिसिप्लिनरी पैनल ने कहा कि नेताओं की सफाई ठीक नहीं थी और उनके कामों ने पांच में से तीन डिसिप्लिनरी नियमों का उल्लंघन किया, जिसमें सक्षम अधिकारियों के निर्देशों को जानबूझकर नज़रअंदाज़ करना और संगठन के अंदर भ्रम फैलाना शामिल है। आदेश में कहा गया, “केंद्र की मंज़ूरी से असेंबली ऑब्ज़र्वर नियुक्त करने के बावजूद, इन नेताओं ने अनुशासनहीनता जारी रखी।”

2025 के बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के अंदर चल रही उथल-पुथल के बीच पार्टी को निकाला गया है। पार्टी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस (NDA) की सरकार बनने में मदद मिली। पार्टी नेताओं के एक ग्रुप ने डिसिप्लिनरी कमेटी के सही होने पर सवाल उठाया है। उनका कहना है कि दूसरे पैनल के उलट, इसे AICC से फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं मिला है। उनका आरोप है कि यह कदम खराब कैंडिडेट चुनने और अलायंस कोऑर्डिनेशन की दिक्कतों जैसी स्ट्रेटेजिक गलतियों के लिए टॉप अधिकारियों से गलती हटाने की कोशिश है।

