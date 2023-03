अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के बयानों की निंदा करते हुए कहा, "उनकी संस्कृति है विदेश जाकर देश को बदनाम करने की"

Highlights केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के निशाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं इससे पूर्व कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्हें 'पप्पू' बताया था

दिल्ली:कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ब्रिटेन में अपने बयानों के जरिये लगातार मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार और भाजपा के वैचारिक सूत्रधार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीखी भर्त्सना कर रहे हैं। इस कारण भाजपा नेता और मोदी सरकार के मंत्री राहुल गांधी की भी जमकर मजम्मत कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि गांधी विदेशी धरती पर देश की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का काम कर रहे हैं।

राहुल गांधी के खिलाफ खुलकर मोर्च खोले हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर राहुल गांधी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी का विदेश जाना और वहां जाकर अपने देश को बदनाम करना कांग्रेस और राहुल गांधी की संस्कृति है। वो नफरत फैलाना बंद करें। कांग्रेस को अपना मकसद स्पष्ट करना चाहिए। आखिर उसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है।

Delhi | Congress should clarify its motive. Going abroad and defaming own country is the culture of Congress & Rahul Gandhi. Rahul Gandhi must stop spreading hate: Union Minister Anurag Thakur