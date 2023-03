वीडियो: व्हाट्सएप के जरिए भी अब ग्राहक करा सकते हैं किसी खराब प्रोडक्ट या सर्विस के खिलाफ शिकायत, जानिए कैसे

Highlights उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ग्राहकों की शिकायत के लिए आसान तरीका निकाला है। मंत्रालय ने किसी घटिया प्रोडक्ट या सर्विस के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए व्हाट्सऐप की सेवा शुरू की है। ऐसे में इस सेवा का इस्तेमाल कर व्हाट्सऐप के जरिए ही कोई भी अपनी शिकायत को दर्ज करा सकता है।

नई दिल्ली: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता की शिकायतों को दर्ज करने के लिए बहुत ही आसान तरीका निकाला है। इसके तहत अब हर कोई किसी घटिया प्रोडक्ट या सर्विस प्राप्त होने पर बहुत ही सरल तरीके से शिकायत कर सकता है। बता दें कि मंत्रालय ने एक नई सर्विस शुरू की है जिसके तहत आप घर बैठे ही केवल व्हाट्सऐप के जरिए ही अपनी शिकायत को दर्ज कर सकते हैं।

यही नहीं इस सर्विस के तहत आप अपनी पहले की शिकायत की स्थिति भी जान सकते है और अगर आपके मन में किसी तरीका सवाल है तो वो भी आप इससे पूछ सकते है जिसका जवाब दिया जाएगा। इस सर्विस को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसके लिए एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें इसके बारे में बताया गया है।

Filing a consumer complaint has never been this easy.

Register your consumer complaint on 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗔𝗽𝗽 𝟴𝟴𝟬𝟬𝟬𝟬𝟭𝟵𝟭𝟱.#ConsumerProtection#ConsumerHelplinepic.twitter.com/TeuYinrBKd