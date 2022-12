पीएम मोदी की तुलना रावण करते हुए सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, "फड़नवीस के साथ मिलकर पंढरपुर के धर्मस्थलों को बर्बाद करने का प्लान कर रहे हैं, मैं बॉम्बे हाईकोर्ट जा रहा हूं"

Highlights सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी की तुलना रावण से करते हुए धार्मिक स्थलों को नष्ट करने का आरोप लगाया स्वामी ने कहा कि वो देवेंद्र फड़नवीस के साथ मिलकर पंढरपुर के पवित्र स्थलों को नष्ट करना चाहते हैं उन्होंने कहा कि उस ध्वंस को रोकने के लिए वो मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं

दिल्ली: भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना महाकाव्य रामायण के मुख्य खलनायक पात्र रावण से करते हुए आरोप लगाया है कि वो उसी की तरह दंभ में चूर होकर धार्मिक स्थलों को बर्बाद करने का इरादा रखते हैं लेकिन वो इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे और कोर्ट के जरिये उन पर अंकुश लगाने का काम करेंगे।

किसी भी मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी की तीखी आलोचना करने के लिए अक्सर चर्चा के केंद्र में रहने वाले भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद स्वामी ने ट्वीट करते हुए कहा, “रावण जैसे मोदी धार्मिक होने का दावा करते हुए मंदिरों को तोड़ रहे हैं या उनपर कब्जा कर रहे हैं, जैसे कि वाराणसी में, उत्तराखंड में। हम देख रहे हैं कि अब वो फड़नवीस के साथ मिलकर पंढरपुर के पवित्र स्थलों को नष्ट करने की योजना बना रहे हैं। इसलिए इस ध्वंस को रोकने के लिए मैं जल्द ही मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहा हूं।”

Modi like Ravan while claiming to be religious is demolishing or grabbing temples as in Varanasi, in Uttarakhand, and now we find he is planning with Fadnavis to destruct the holy sites of Pandharpur. Hence I am approaching High Court in Mumbai soon to stop this carnage.