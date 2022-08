दिल्ली पुलिस ने नहीं दी मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम की अनुमति, कहा- इससे माहौल खराब होगा

Highlights विहिप ने चेतावनी दी थी कि अगर मुनव्‍वर का कार्यक्रम रद्द नहीं हुआ तो प्रदर्शन करेंगे विहिप के प्रांत मंत्री ने सुरेंद्र कुमार गुप्ता ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को लिखा था पत्र इससे पहले बेंगलुरु पुलिस ने भी फारुकी को शो की अनुमति नहीं दी थी

नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की लाइसेंस शाखा ने हास्य कलाकार मुनव्वर फारूकी के राजधानी में होने वाले कार्यक्रम के लिए अनुमति नहीं दी है। मुनव्वर फारूकी का कार्यक्रम सेंट्रल दिल्ली के केदारनाथ साहनी ऑडिटोरियम में 28 अगस्त को होना था। दिल्ली में होने वाले मुनव्वर फारूकी के कार्यक्रम का विश्व हिंदू परिषद ने विरोध किया था। विहिप ने 25 अगस्त को दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को पत्र लिखकर फारूकी का शो रद्द करने की मांग की थी।

बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की स्थानीय शाखा ने लाइसेंस विभाग को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि मुनव्वर के कार्यक्रम से साम्प्रदायिक सद्भाव बिगड़ने का खतरा है। लाइसेंस विभाग के जेसीपी ओपी मिश्रा ने पुष्टि की है कि स्थानीय (केंद्रीय) जिला पुलिस की रिपोर्ट के बाद कार्यक्रम को अनुमति न देने का फैसला लिया गया।

Delhi Police denies permission to stand up comedian Munawar Faruqui to perform show



