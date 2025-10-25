'घर आओ, चलो एक मज़बूत भारत बनाते हैं': यूएस की सख्त इमीग्रेशन पॉलिसी के बीच ज़ोहो के श्रीधर वेम्बू ने प्रवासियों से की अपील
By रुस्तम राणा | Updated: October 25, 2025 20:29 IST2025-10-25T20:20:31+5:302025-10-25T20:29:36+5:30
श्रीधर वेम्बू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में, विदेश में रहने वाले भारतीयों से विदेशी देशों में इमिग्रेंट्स के बारे में चल रही बातचीत के बीच अपने देश लौटने की अपील की।
नई दिल्ली:भारतीय मल्टीनेशनल टेक कंपनी, ज़ोहो कॉर्पोरेशन के फाउंडर और चीफ़ साइंटिस्ट, श्रीधर वेम्बू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में, विदेश में रहने वाले भारतीयों से विदेशी देशों में इमिग्रेंट्स के बारे में चल रही बातचीत के बीच अपने देश लौटने की अपील की।
एक्स पर एक पोस्ट में, ज़ोहो के श्रीधर वेम्बू ने विदेश में रहने वाले भारतीयों से पूछा कि लोगों को ऐसी जगह क्यों रहना चाहिए जहाँ उनका स्वागत महसूस न हो। उन्होंने कहा कि भारत को अपने लोगों की ज़रूरत है और देश में एक मज़बूत और खुशहाल देश बनने की क्षमता है।
वेम्बू ने अपनी पोस्ट में कहा, “माइग्रेंट के नज़रिए से, आप ऐसी जगह क्यों रहें जहाँ आपका स्वागत नहीं होता? भारत माता आपको चाहती हैं, उन्हें आपकी ज़रूरत है और वह आपका स्वागत करती हैं! घर आओ, चलो एक मज़बूत और खुशहाल भारत बनाते हैं।”
इमिग्रेंट्स के तौर पर भारतीय
ज़ोहो के चीफ़ साइंटिस्ट, श्रीधर वेम्बू ने X पर एक और सोशल मीडिया पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि भारतीय इमिग्रेंट्स अपने होस्ट देश में 'सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल योगदान' देते हैं।
वेंबू का इशारा डैनियल डि मार्टिनो के बनाए एक चार्ट की तरफ था, जो मैनहैटन इंस्टीट्यूट में फेलो हैं, और उनका काम यूनाइटेड स्टेट्स में इमिग्रेशन पॉलिसी और रिफॉर्म्स से जुड़े पब्लिकेशन्स पर फोकस करता है।
डैनियल डि मार्टिनो की रिसर्च से पता चला कि भारतीय इमिग्रेंट्स ने दूसरे देशों के मुकाबले 30 साल के पॉजिटिव फिस्कल इम्पैक्ट में $1.6 मिलियन से ज़्यादा का योगदान दिया है। फिस्कल इम्पैक्ट के मामले में भारतीय इमिग्रेंट्स चीन, फिलीपींस, कोलंबिया वगैरह से आने वाले लोगों से ज़्यादा रैंक पर हैं।
श्रीधर वेम्बू ने यह भी बताया कि उन्हें उम्मीद है कि भारत अगली पीढ़ी के लिए अपनी सबसे अच्छी चीज़ें बचाकर रखेगा, जिससे देश छोड़कर गए कुछ टैलेंट को वापस लाने में मदद मिलेगी।
Indian immigrants make the highest fiscal contribution to their host nation, as the chart below shows.— Sridhar Vembu (@svembu) October 24, 2025
India sent her best.
I hope India retains its best in the next generation. India also should attract some of the talent that left.
From the migrant perspective, why stay… https://t.co/OybctebEjF
वेम्बू ने अपनी पोस्ट में कहा, "नीचे दिए गए चार्ट से पता चलता है कि भारतीय इमिग्रेंट्स अपने होस्ट देश में सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल योगदान देते हैं। भारत ने अपने सबसे अच्छे लोगों को भेजा। मुझे उम्मीद है कि भारत अगली पीढ़ी में भी अपने सबसे अच्छे लोगों को बनाए रखेगा। भारत को उन टैलेंट को भी वापस लाना चाहिए जो देश छोड़कर चले गए हैं।"