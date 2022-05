उत्तराखंडः आप और सीएम केजरीवाल को झटका, सीएम फेस रहे कर्नल कोठियाल ने पार्टी छोड़ी, जानें ट्वीट कर क्या लिखा

Highlights कोठियाल ने उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री सीट से चुनावी समर में उतरे थे। उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतरोहण संस्थान के प्राचार्य भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फौजी पृष्ठभूमि के कर्नल (सेवानिवृत्त) अजय कोठियाल को सीएम प्रत्याशी घोषित किया था।

देहरादूनः उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कर्नल (सेवानिवृत्त) अजय कोठियाल ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। कोठियाल ने उत्तरकाशी जिले की गंगोत्री सीट से चुनावी समर में उतरे थे।

कर्नल (सेवानिवृत्त) अजय कोठियाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूर्व सैनिकों, पूर्व अर्धसैनिकों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं तथा बुद्धिजीवियों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आज दिनांक 18 मई 2022 को, आम आदमी पार्टी की सदस्यता से अपना त्यागपत्र दे रहा हूँ।

उत्तराखंड चुनाव में आप को हार का सामना करना पड़ा था और कोठियाल की गंगोत्री विधानसभा सीट पर जमानत जब्त हो गयी थी। बताया जा रहा है कि कोठियाल चुनावी हार के बाद पार्टी के व्यवहार से खुश नहीं थे। उन्हें उत्तराखंड में पार्टी के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित एक बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था।

आप नेता जे सिंह बिष्ट ने कहा कि कर्नल कोठियाल का पार्टी छोड़ने का फैसला व्यक्तिगत है। बिष्ट ने हाल ही में कांग्रेस छोड़कर आप का दामन थामा है। कोठियाल प्रदेश में काफी लोकप्रिय हैं, जिन्होंने 2013 में आई केदारनाथ आपदा के बाद अपने सैन्य अनुभव को स्थानीय लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल किया था। वह पहले उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतरोहण संस्थान के प्राचार्य भी रह चुके हैं।

Col Ajay Kothiyal (Retd), who was the chief ministerial candidate of the Aam Aadmi Party for the #Uttarakhand Assembly elections, resigns from the membership of the party. pic.twitter.com/gotsXcItp1