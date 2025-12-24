Highlights पूजा पाल का जिक्र कर सीएम योगी का सपा पर हमला, बोले– बेटी को हर हाल में मिलेगा न्याय

Cm Yogi: उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की बागी और निष्कासित विधायक पूजा पाल का उल्लेख करते हुए तीखा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूजा पाल कभी सपा की विधायक थीं, लेकिन उस समय पार्टी उन्हें न्याय दिलाने में विफल रही, क्योंकि माफिया और अपराधियों के खिलाफ खड़े होने का साहस नहीं था। सीएम योगी ने कहा कि जब गरीब बेटी को न्याय देने की बात आई तो गुंडों और माफिया के आगे मजबूरी में झुकना पड़ा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि न्याय किसी पक्ष या विपक्ष को देखकर नहीं किया जाएगा, बल्कि हर हाल में पीड़ित को इंसाफ मिलेगा।

मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि क्या पूजा पाल पीडीए का हिस्सा नहीं थीं। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश के हर नागरिक की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि किसी भी पौराणिक या सार्वजनिक स्थल पर अवैध कब्जा करने की कोशिश करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कोई भी हो। उन्होंने आगे कहा कि बेटी चाहे किसी भी पक्ष से जुड़ी हो, उसे हर हाल में न्याय मिलेगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि विजमा यादव को स्वयं बुलाकर सुरक्षा का भरोसा दिया गया है।

Web Title: Cm-Yogi-Attacks-Samajwadi-Party-over-pooja-pal-says-daughter-will-get-justice