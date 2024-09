'बुलडोजर सबके हाथ में फिट नहीं.., इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए', बोले CM योगी आदित्यनाथ

Highlights सीएम योगी आदित्यनाथ ने भरे मंच से बुलडोजर नीति पर अपनी बात रखी उन्होंने कहा कि चाचा और भतीजे ने मिलकर 2017 से पहले भ्रष्टाचार को बढ़ाया अब माहौल गया है- सीएम योगी आदित्यनाथ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बुलडोजर नीति को लेकर अपनी रुख स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इसे चलाने के लिए दिल और दिमाग चाहिए। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने पस्त हो जाएंगे। यह बात उन्होंने UPSSSC से चयनित 1334 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर देने एक कार्यक्रम में कही। इतना ही नहीं वो आज सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव को लेकर भी हमलावर रहें।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज UPSSSC से चयनित 1334 कैंडिडेट को ज्वाइनिंग लेटर देने एक कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। जहां उन्होंने सभी को लेटर देने के बाद अपना भाषणा शुरू किया, इतने में उन्होंने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि बुलडोजर पर हर आदमी का हाथ नहीं फिट हो सकता है। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए, जिसमें बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा होगी, वही इसे चला सकता है।

इस अवसर पर उन्होंने अखिलेश यादव और शिवपाल को घेरते हुए कहा कि इन दिनों से जिस तरह भेड़िया उत्पात मचा रहा है, उस तरह से चाचा-भतीजे ने कुछ ऐसी तबाही मचाई थी। दोनों ही प्रदेश में भ्रष्टाचार को चरम पर ले जाने में लगे थे।

Lucknow: CM Yogi Adityanath says, "...Not every person's hands can fit on a 'Bulldozer'. It requires both heart and mind. Only the one who has the capacity and determination to operate a bulldozer. People who fold their hands in front of rioters will be demolished in front of the… pic.twitter.com/9OlgJIjnei