CM रेखा गुप्ता ने मेट्रो से किया सफर, 5 रुपये वाली अटल कैंटीन का किया उद्घाटन

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को आम यात्रियों की तरह दिल्ली मेट्रो से सफर किया। उन्हें लाजपत नगर में एक नई अटल कैंटीन का उद्घाटन करना था, जिसके लिए उन्होंने कार की बजाय मेट्रो को चुना और सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचीं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को आम यात्रियों की तरह दिल्ली मेट्रो से सफर किया। उन्हें लाजपत नगर में एक नई अटल कैंटीन का उद्घाटन करना था, जिसके लिए उन्होंने कार की बजाय मेट्रो को चुना और सीधे कार्यक्रम स्थल पहुंचीं। लाजपत नगर के नेहरू नगर में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने मिलकर अटल कैंटीन का शुभारंभ किया। इस मौके पर दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद और जंगपुरा से विधायक तरविंदर सिंह मारवाह भी मौजूद रहे।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राजधानी में एक साथ 100 अटल कैंटीन शुरू कीं। इनका औपचारिक उद्घाटन लाजपत नगर में किया गया। अटल कैंटीन में डिजिटल टोकन सिस्टम और सीसीटीवी कैमरों के जरिए पूरी व्यवस्था पर नजर रखी जाएगी, ताकि कामकाज में पारदर्शिता बनी रहे। हर कैंटीन में रोज़ सुबह और शाम करीब 500 लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाएगा।

