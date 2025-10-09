Bihar Chunav 2025: सीट बंटवारे पर बातचीत के बीच सीएम नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने अलग-अलग बैठकें कीं

बिहार के मुख्यमंत्री और जद (यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोजपा (रा.वि.) चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए अलग-अलग बैठकें कर रहे हैं।

Bihar Chunav 2025: बिहार में विधानसभा चुनाव प्रक्रिया शुक्रवार को पहले चरण के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ ही औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी, वहीं बिहार के मुख्यमंत्री और जद (यू) अध्यक्ष नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की लोजपा (रा.वि.) चुनाव के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा के लिए अलग-अलग बैठकें कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने के लिए अपने आधिकारिक आवास, 1, अणे मार्ग पर जद (यू) के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक बुलाई। इस बीच, केंद्रीय मंत्री और लोजपा (रामविलास) प्रमुख चिराग पासवान ने भी सीट बंटवारे और चुनावी तैयारियों पर चर्चा के लिए राज्य कार्यालय में अपनी पार्टी की कोर टीम की एक आपात बैठक बुलाई। हालाँकि चिराग नई दिल्ली रवाना होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं, लेकिन जमुई से लोजपा (रा.वि.) सांसद अरुण भारती सीट बंटवारे पर विचार-विमर्श में भाग लेंगे।

सूत्रों ने दावा किया कि चिराग 36 सीटों की मांग कर रहे थे, जबकि भाजपा उनकी पार्टी को केवल 22 सीटें देने को तैयार है। नई दिल्ली रवाना होने से पहले चिआर्ग ने कहा कि बैठक में पार्टी की चुनावी रणनीतियों पर चर्चा की जाएगी और केंद्रीय संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

इस बीच, जेडी(यू) ने कथित तौर पर अपने मौजूदा विधायकों के पास मौजूद कई सीटों पर अपना कब्ज़ा बरकरार रखने पर कड़ा रुख अपनाया है। चिराग पासवान की पार्टी कथित तौर पर मनहर, मटिहानी और चकाई जैसी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जो वर्तमान में जेडी(यू) विधायकों के पास हैं।

सीट बंटवारे की बातचीत के बीच, हम नेता बीके सिंह ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वह 13 अक्टूबर को समस्तीपुर की मोरवा विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी का समर्थन हासिल होने का दावा किया है। सिंह ने पूर्व जदयू नेता विद्यासागर सिंह निषाद पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के गंभीर आरोप भी लगाए।

