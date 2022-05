सीएम ममता बनर्जी ने बताया झारग्राम माओवादियों से मुक्त, कहा भय पैदा करने के लिए कुछ लोग चस्पा रहे है पोस्टर, होगी जांच

सीएम ममता बनर्जी ने कहा, ‘‘कुछ लोग हाथ से लिखे पोस्टर चिपका रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि यह माओवादियों ने किया है। यह सोशल मीडिया पर इन पोस्टर की तस्वीरें डालकर भय पैदा करने का प्रयास है।’’

