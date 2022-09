कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान, कहा पूरी पार्टी चाहती है....

Highlights राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने को लेकर अशोक गहलोत का बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनें। ऐसे में उन्होंने यह भी कहा कि अगर वे अध्यक्ष बनते है तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी।

चेन्नई: भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कांग्रेस के अध्यक्ष पर बयान दिया है। इस मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी ही कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ऐसे में अशोक गहलोत ने यह भी कहा कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष बनते है तो इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी।

आपको बता दें कांग्रेस पार्टी आज से भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रही है जो आने वाले 150 दिनों तक चलेगी। इस यात्रा में कांग्रेस के कई बड़े नेता भी शामिल होंगे जो कन्याकुमारी में शुरू होगी और कश्मीर में जाकर समाप्त होगी।

कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के अध्यक्ष बनने को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है, "पूरी कांग्रेस पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बनें और उन्होंने कहा है कि वह सीडब्ल्यूसी और पार्टी के काम को सुनेंगे।"

Congress leaders and workers want Rahul Gandhi to become party chief; this will strengthen party: Rajasthan CM Ashok Gehlot