Cloud Burst in Kishtwar: किश्तवाड़ के चशोती में बादल फटा, 40 शव बरामद, 250 लापता, 100 से ज्यादा जख्मी

Highlights बादल फटने से प्रभावित गांव से 28 शव बरामद किए गए हैं। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। बादल फटने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की दो टीमों को वहां भेजा गया है। प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है और बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है।

Cloud Burst in Kishtwar: किश्तवाड़ में मचेल माता के बेस कैंप चशोती में आज बादल फटने की घटना में सैंकड़ों लोगों की मौत हो गई। समाचार भिजवाए जाने तक 40 के करीब शव निकाले जा चुके थे। मृतकों में कई सुरक्षाकर्मी भी शामिल हैं। जबकि 100 से अधिक घायलों को विभिन्न अस्पतालों में भर्ती करवाया गया था। मृतक संख्या के और बढ़ने की आशंका इसलिए जताई जा रही थी क्योंकि 250 से अधिक लोग लापता बताए जा रहे हैं। संपत्ति को भी भारी क्षति पहुंची है। बादल फटने की घटना उस समय हुई जब श्रद्धालु मचेल इलाके में पूजा-अर्चना के लिए जा रहे थे।

इस संबंध में किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज शर्मा ने बताया कि किश्तवाड़ के चशोती इलाके में अचानक बाढ़ आ गई है, जो मचेल माता यात्रा का प्रारंभिक बिंदु है। बचाव अभियान शुरू कर दिया गया है। बादल फटने के बाद राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) की दो टीमों को वहां भेजा गया है। इस लेकर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि जम्मू कश्मीर के नेता प्रतिपक्ष और स्थानीय विधायक सुनील कुमार शर्मा से बादल फटने का संदेश मिलने के बाद, किश्तवाड़ के उपायुक्त पंकज कुमार शर्मा से बात की।

उन्होंने बताया कि चशोती क्षेत्र में भीषण बादल फटने से भारी जनहानि हो सकती है। प्रशासन तुरंत हरकत में आ गया है और बचाव दल घटनास्थल के लिए रवाना हो गया है। नुकसान का आकलन किया जा रहा है और आवश्यक बचाव एवं चिकित्सा प्रबंधन व्यवस्था की जा रही है। जितेंद्र सिंह ने बताया कि मेरा कार्यालय नियमित रूप से अपडेट प्राप्त कर रहा है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी।

वहीं सुनील शर्मा ने कहा है कि किश्तवाड़ में भारी नुकसान हो सकता है। हमलोग वहीं पर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास अभी तक कोई संख्या या डेटा नहीं है, लेकिन वहां भारी नुकसान की आशंका है। फिलहाल हमारे पास कोई संख्या या डेटा नहीं है। यात्रा जारी होने के कारण, इलाका भीड़भाड़ वाला है। मैं उपराज्यपाल से बात करूंगा और बचाव कार्यों के लिए एनडीआरएफ टीम की मांग करूंगा।

इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कार्यालय की ओर से कहा गया कि किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना से व्यथित हूं। शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। सिविल, पुलिस, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ अधिकारियों को बचाव एवं राहत अभियान को और तेज करने और प्रभावितों को हर संभव सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया।

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया कि मैंने अभी-अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात की और उन्हें जम्मू के किश्तवाड़ क्षेत्र की स्थिति से अवगत कराया। खबर गंभीर और सटीक है, बादल फटने से प्रभावित क्षेत्र से वेरिफाइड जानकारी आने में देरी हो रही है। बचाव कार्यों के प्रबंधन के लिए जम्मू-कश्मीर के भीतर और बाहर से सभी संभव संसाधन जुटाए जा रहे हैं।

किश्तवाड़ में बादल फटा: शाह ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल व मुख्यमंत्री से बात की

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बृहस्पतिवार को किश्तवाड़ में बड़े पैमाने पर बादल फटने के बाद स्थिति का जायजा लेने के लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की और उन्हें लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। शाह ने यह भी कहा कि स्थानीय प्रशासन राहत एवं बचाव कार्य चला रहा है तथा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई हैं।

शाह ने ‘एक्स’ पर कहा कि किश्तवाड़ ज़िले में बादल फटने की घटना पर जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की। स्थानीय प्रशासन राहत और बचाव कार्य कर रहा है। एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गई हैं।" गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर कड़ी नज़र रख रही है और हर परिस्थिति में जम्मू-कश्मीर के लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है।

उन्होंने कहा, "जरूरतमंद लोगों को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है।" बादल चशोती में फटा जो मंदिर के मार्ग पर स्थित ऐसा अंतिम गांव है जहां किसी वाहन से पहुंचा जा सकता है। चशोती में दोपहर 12 बजे से अपराह्न एक बजे के बीच उस समय बादल फटा जब बड़ी संख्या में लोग मचैल माता मंदिर की यात्रा के लिए एकत्र हुए थे। मंदिर तक की 8.5 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है।

