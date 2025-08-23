Cloudburst in Chamoli: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटा, मलबे में दबे कई घर; कई लोग लापता

Cloudburst in Chamoli: उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की घटना हुई है। चमोली जिले में शुक्रवार रात बादल फटने से घरों में मलबा घुस गया कई गाड़ियां, घर मलबे में तब्दील हो गए हैं। वहीं, लोगों के लापता होने की भी आशंका है। अधिकारियों के अनुसार, थराली बाज़ार क्षेत्र, वाहन और रिहायशी इलाके भारी मलबे से ढक गए हैं। कुछ दुकानें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं।

सागवाड़ा गाँव में एक इमारत के मलबे में एक लड़की के दबे होने की खबर है, जिसके लिए बचाव अभियान चलाया जा रहा है।

चमोली के एडीएम विवेक प्रकाश ने कहा, "अचानक आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें कल रात ही घटनास्थल पर पहुँच गईं। बाढ़ के कारण सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन राहत कार्यों में लगा हुआ है। इसके अलावा, हमने राहत शिविर स्थापित किए हैं। ज़िला मजिस्ट्रेट मौके पर पहुँच गए हैं और वहाँ राहत कार्य जारी है।"

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसमें देहरादून, टिहरी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और अल्मोड़ा सहित कई ज़िलों में गरज, बिजली और "बहुत तेज़" बारिश की चेतावनी दी गई है। यह अलर्ट शनिवार दोपहर तक लागू रहेगा। पिथौरागढ़ में, अधिकारियों ने पुष्टि की कि भूस्खलन के कारण थल-मुनस्यारी और मुनस्यारी-मिलम मार्ग बंद कर दिए गए हैं। पुलिस ने बारिश और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में निवासियों से सतर्क रहने का आग्रह किया है।

बुधवार को उत्तरकाशी के डबरानी इलाके में गंगोत्री राजमार्ग पर पहाड़ी से मलबा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर एक पोस्ट में इन मौतों को "बेहद दुखद समाचार" बताया। इस बीच, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ सहित बचाव एजेंसियां ​​हर्षिल क्षेत्र में बनी एक नई झील को खाली करने के लिए काम कर रही हैं। भारी बारिश और मलबे ने बड़कोट तहसील के स्यांचट्टी में यमुना नदी का मार्ग अवरुद्ध कर दिया है, जिससे पानी रिहायशी इलाकों में घुस गया है।

