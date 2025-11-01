जलवायु से जुड़े कामों में निवेश से भारत में 2030 तक पैदा होंगे 50 लाख रोजगार, रिपोर्ट में खुलासा

Jobs in India: डेलॉइट इंडिया और रेनमैटर फ़ाउंडेशन की एक रिपोर्ट के निष्कर्षों के अनुसार, जलवायु कार्रवाई में निवेश से 2030 तक भारत में 50 लाख से ज़्यादा रोज़गार पैदा हो सकते हैं। 'भारत में जलवायु प्रतिक्रिया की स्थिति' रिपोर्ट का अनुमान है कि इसे हासिल करने के लिए इसी अवधि में लगभग 1.5 ट्रिलियन डॉलर के निवेश की आवश्यकता होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के निवेश से वार्षिक आर्थिक उत्पादन में 3.5-4 ट्रिलियन डॉलर की वृद्धि हो सकती है, जिससे फीडस्टॉक एकत्रीकरण, विनिर्माण, संचालन और रखरखाव, हरित सामग्री, रसद और भंडारण क्षेत्रों में रोज़गार पैदा हो सकते हैं।

अध्ययन में चेतावनी दी गई है कि वर्षा, तापमान और जैव विविधता में बदलाव प्राकृतिक प्रणालियों पर दबाव डाल रहे हैं और अनुकूलन की लागत बढ़ा रहे हैं। यह नीति निर्माताओं, कॉर्पोरेट्स और नागरिक समाज से अलग-थलग परियोजनाओं से हटकर एक प्रणाली-आधारित दृष्टिकोण द्वारा निर्देशित समन्वित कार्रवाई की ओर बढ़ने का आह्वान करता है।

डेलॉइट इंडिया के पार्टनर अश्विन जैकब ने कहा कि भारत की जलवायु प्रतिक्रिया को "बिखरी हुई पहलों से एक साझा मिशन में बदलना होगा जो हमारे निर्माण, निवेश और नवाचार के तरीके को नए सिरे से परिभाषित करे।" उन्होंने आगे कहा कि इसके लिए ऐसी नीतियों की आवश्यकता होगी जो पूँजी के जोखिम को कम करें, निर्णयों को दिशा देने के लिए बेहतर आँकड़े उपलब्ध कराएँ, और जलवायु समाधानों को व्यापक बनाने के लिए कौशल में निवेश करें।

भारत के विविध जलवायु क्षेत्रों में 1700 से अधिक परिवारों को कवर करने वाली रिपोर्ट के एक भाग के रूप में किए गए 2025 नागरिक जलवायु सर्वेक्षण के अनुसार, 86% उत्तरदाताओं ने कहा कि जलवायु परिवर्तन उनके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है, और एक तिहाई ने स्वास्थ्य और आजीविका में महत्वपूर्ण व्यवधानों की सूचना दी।

हालाँकि कई लोग अनुकूलन कर रहे हैं—44% लोग कचरे को अलग-अलग करते हैं, 40% बिजली या पानी का उपयोग कम करते हैं, और 30% एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का उपयोग कम करते हैं—समन्वय की कमी व्यापक भागीदारी को सीमित करती है। लगभग 22% लोग निष्क्रिय रहते हैं, व्यक्तिगत प्रभाव (33%), प्रोत्साहन की आवश्यकता (30%), और कम जागरूकता (25%) के बारे में संदेह का हवाला देते हुए।

साथ ही, 50 से ज़्यादा भारतीय कॉर्पोरेट्स को कवर करने वाले कॉर्पोरेट क्लाइमेट रेडीनेस सर्वे 2025 में पाया गया कि 47% ने पर्यावरणीय परिवर्तनों से जुड़ी कर्मचारी स्वास्थ्य चुनौतियों की बात कही, और 44% ने कहा कि बदलते नियम और उपभोग पैटर्न परिचालन को प्रभावित कर रहे हैं। 41% कॉर्पोरेट्स जलवायु जोखिम और अनुकूलन क्षमताएँ विकसित कर रहे हैं और 28% नवाचार में निवेश कर रहे हैं, फिर भी कॉर्पोरेट प्रयास अभी भी विखंडित हैं।

डेलॉयट इंडिया के पार्टनर प्रशांत नुटुला ने कहा कि हरित रोज़गार सृजन "विखंडित प्रयासों से आगे बढ़ने" और सरकार, व्यवसाय और समुदायों के बीच गठजोड़ बनाने पर निर्भर करता है ताकि स्थिरता को मुख्यधारा की रणनीतियों में शामिल किया जा सके।

रिपोर्ट में कॉर्पोरेट और नीतिगत निर्णय लेने में जलवायु प्राथमिकताओं को शामिल करने, डेटा प्रणालियों में सुधार, जलवायु-केंद्रित प्रतिभाओं को विकसित करने और राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर एकीकृत जलवायु शासन बनाने का आह्वान किया गया है। यह ऊर्जा, कृषि और अपशिष्ट प्रबंधन जैसे क्षेत्रों को जोड़ने और बड़े पैमाने पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अंतर-संचालनीय डिजिटल प्रणालियों की आवश्यकता पर भी ज़ोर देती है।

रेनमैटर फाउंडेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी समीर शिसोदिया ने कहा, "जटिलता को स्वीकार करके और बाधाओं को दूर करके, व्यवसाय और सरकारें लचीलेपन और नवाचार के लिए नए अवसर खोल सकती हैं।"

Web Title: Climate action investments could create 5 million jobs in India by 2030 Report