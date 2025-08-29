कुछ ऐसा करो कमाल?, 12वीं की छात्रा गोरिशा सिंह ने नाम किया ऊंचा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 29, 2025 17:38 IST2025-08-29T17:37:23+5:302025-08-29T17:38:44+5:30
प्रदर्शनी की सभी पेंटिंग आज ही बिक गईं, जो धनराशि प्राप्त होगी उसे एक एनजीओ के माध्यम से सोशल काज में लगाने के लिए किया जाएगा।
Highlightsये प्रदर्शनी की थी बायोलाजी और आर्ट के इंटर सेक्शन पर आधारित थी।कोशिकाओं न्यूरॉन्स प्रयोग करते हुए अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया।
नई दिल्लीः दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम की कक्षा 12वीं की छात्रा गोरिशा सिंह ने कमाल कर दिया। आज दिल्ली के एलायंस फ्रांसिस आर्ट गैलरी में अपने पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी की खास बात ये थी के लिए ये प्रदर्शनी की थी बायोलाजी और आर्ट के इंटर सेक्शन पर आधारित थी।
उसी से मिलते जुलते रंगों और कोशिकाओं न्यूरॉन्स प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। इस पूरे प्रदर्शनी में लगभग बीस पेंटिंग प्रदर्शित की गई थी। दो दिन की इस प्रदर्शनी की सभी पेंटिंग आज ही बिक गईं, जो धनराशि प्राप्त होगी उसे एक एनजीओ के माध्यम से सोशल काज में लगाने के लिए किया जाएगा।