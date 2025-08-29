कुछ ऐसा करो कमाल?, 12वीं की छात्रा गोरिशा सिंह ने नाम किया ऊंचा

प्रदर्शनी की सभी पेंटिंग आज ही बिक गईं, जो धनराशि प्राप्त होगी उसे एक एनजीओ के माध्यम से सोशल काज में लगाने के लिए किया जाएगा।

नई दिल्लीः दिल्ली पब्लिक स्कूल आर के पुरम की कक्षा 12वीं की छात्रा गोरिशा सिंह ने कमाल कर दिया। आज दिल्ली के एलायंस फ्रांसिस आर्ट गैलरी में अपने पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाई। इस प्रदर्शनी की खास बात ये थी के लिए ये प्रदर्शनी की थी बायोलाजी और आर्ट के इंटर सेक्शन पर आधारित थी।

उसी से मिलते जुलते रंगों और कोशिकाओं न्यूरॉन्स प्रयोग करते हुए उन्होंने अपनी पेंटिंग्स को प्रदर्शित किया। इस पूरे प्रदर्शनी में लगभग बीस पेंटिंग प्रदर्शित की गई थी। दो दिन की इस प्रदर्शनी की सभी पेंटिंग आज ही बिक गईं, जो धनराशि प्राप्त होगी उसे एक एनजीओ के माध्यम से सोशल काज में लगाने के लिए किया जाएगा।

 

 

