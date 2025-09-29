महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में 'आई लव मुहम्मद' रंगोली को लेकर झड़प, 30 को हिरासत में लिया गया
By रुस्तम राणा | Updated: September 29, 2025 15:43 IST2025-09-29T15:43:44+5:302025-09-29T15:43:44+5:30
स्थानीय लोगों ने पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई और रंगोली बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।
अहिल्यानगर: महाराष्ट्र के अहिल्यानगर के मिलिवाड़ा इलाके में रविवार देर रात सड़क किनारे बनी रंगोली पर "आई लव मुहम्मद" लिखा हुआ दिखाई देने के बाद तनाव फैल गया। सुबह तक इस भित्तिचित्र का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद मुस्लिम युवकों ने विरोध प्रदर्शन किया और व्यस्त अहिल्यानगर-संभाजी राजमार्ग को जाम कर दिया।
स्थानीय लोगों ने पास के पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गई और रंगोली बनाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। हालाँकि, प्रदर्शनकारी नहीं माने और तोफखाना थाना क्षेत्र के कोटला में प्रदर्शन शुरू कर दिया।
सुबह करीब 7 बजे, जब पुलिस ने भीड़ को शांत करने की कोशिश की, तो विरोध प्रदर्शन पथराव में बदल गया। इसके बाद, अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए हल्का लाठीचार्ज किया। अहिल्यानगर पुलिस ने पुष्टि की है कि स्थिति अब नियंत्रण में है, 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है और हिंसा के सिलसिले में एक नई प्राथमिकी दर्ज की गई है।
हिंसा पर टिप्पणी करते हुए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ऐसा लगता है कि जानबूझकर सामाजिक तनाव पैदा करने की कोशिश की जा रही है। फडणवीस ने सोमवार को यवतमाल में कहा, "हमें यह देखना होगा कि क्या इसके पीछे कोई साज़िश है। हमें यह भी देखना होगा कि कौन सामाजिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या कोई हमें उसी तरह ध्रुवीकृत करने की कोशिश कर रहा है जैसा लोकसभा चुनावों के दौरान किया गया था? सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन इस तरह लोगों के बीच तनाव पैदा करना गलत है।"
यह घटना 'आई लव मुहम्मद' के व्यापक विवाद के बीच हुई है, जो इस महीने की शुरुआत में बारावफ़ात के जुलूस के दौरान कानपुर में शुरू हुआ था और तब से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में रैलियों और प्रदर्शनों में बदल गया है। बरेली और नागपुर में झड़पें हुईं, जबकि उन्नाव, लखनऊ और हैदराबाद जैसी जगहों पर प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर इस नारे का बचाव किया, पुलिस कार्रवाई की आलोचना की और ज़ोर देकर कहा कि "आई लव मुहम्मद" कहना कोई अपराध नहीं है। उनके इस पोस्ट ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय राजनीतिक बहस में बदल दिया, और राज्य सरकारों की ओर से तीखी प्रतिक्रियाएँ सामने आईं।
यह विवाद उत्तर प्रदेश में पहले ही एक राजनीतिक विवाद का विषय बन चुका है, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाते हुए इस अभियान को हिंदुत्व बनाम धार्मिक अतिवाद का मामला बना दिया है।
अहिल्यानगर भित्तिचित्र घटना अब "आई लव मुहम्मद" अभियान से जुड़ी अशांति की कड़ी में जुड़ गई है। पुलिस के सड़कों पर सक्रिय होने के साथ, महाराष्ट्र में अधिकारी और भी ज़्यादा तनाव को रोकने के लिए हाई अलर्ट पर हैं।