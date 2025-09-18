CJI गवई ने कड़ी आलोचना के बाद 'भगवान विष्णु से पूछो' वाले बयान पर सफाई दी, कहा 'मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं'
By रुस्तम राणा | Updated: September 18, 2025 15:36 IST2025-09-18T15:32:53+5:302025-09-18T15:36:43+5:30
सीजेआई गवई ने कहा, "किसी ने मुझे बताया कि मैंने जो टिप्पणी की थी, उसे सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया है... मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ।"
नई दिल्ली: भारत के मुख्य न्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई ने गुरुवार को अपनी हालिया "भगवान विष्णु से पूछो" टिप्पणी पर स्पष्टीकरण देते हुए, यह दोहराया कि वह सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा, "किसी ने मुझे बताया कि मैंने जो टिप्पणी की थी, उसे सोशल मीडिया पर प्रचारित किया गया है... मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ।"
मुख्य न्यायाधीश द्वारा अपनी टिप्पणी पर सोशल मीडिया पर हुई तीखी प्रतिक्रिया पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि आज के समय में, हर क्रिया को सोशल मीडिया पर समान नहीं, बल्कि असंगत प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, "यह भी गंभीर है, हम न्यूटन के नियम को जानते हैं- हर क्रिया की समान प्रतिक्रिया होती है, अब हर क्रिया पर सोशल मीडिया पर असंगत प्रतिक्रिया होती है।"
सीजेआई गवई ने क्या कहा?
मंगलवार, 16 सितंबर को, सीजेआई गवई ने मध्य प्रदेश में यूनेस्को विश्व धरोहर खजुराहो मंदिर परिसर के एक हिस्से, जावरी मंदिर में भगवान विष्णु की सात फुट ऊँची मूर्ति के पुनर्निर्माण और पुनः स्थापना के निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था।
छतरपुर ज़िले के जावरी मंदिर में क्षतिग्रस्त मूर्ति को बदलने और उसकी प्राण-प्रतिष्ठा करने की मांग करने वाले राकेश दलाल की याचिका पर विचार करने से इनकार करते हुए, मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, "जाओ और भगवान से ही कुछ करने के लिए कहो।"
मुख्य न्यायाधीश गवई ने कहा, "यह पूरी तरह से प्रचार हित याचिका है... जाओ और भगवान से ही कुछ करने के लिए कहो। अगर आप कह रहे हैं कि आप भगवान विष्णु के प्रबल भक्त हैं, तो आप प्रार्थना और ध्यान करें।"