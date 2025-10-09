सीजेआई पर हमला करने वाले को 'गंभीर कदाचार' के आरोप में सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश से रोका गया
By रुस्तम राणा | Updated: October 9, 2025 11:25 IST2025-10-09T11:25:12+5:302025-10-09T11:25:12+5:30
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने कथित तौर पर अधिवक्ता राकेश किशोर की अस्थायी सदस्यता तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी है, और उनके सुप्रीम कोर्ट में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। यह कार्रवाई किशोर द्वारा न्यायालय परिसर में भारत के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंकने के प्रयास के बाद की गई है।
लाइव लॉ द्वारा उद्धृत एक प्रस्ताव में कहा गया है कि किशोर, जो 27.07.2011 के K-01029/RES संख्या वाले एक अस्थायी सदस्य हैं, "तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किए जाते हैं और उनका नाम एसोसिएशन की सूची से हटा दिया जाएगा।" प्रस्ताव में आगे कहा गया है कि किशोर का SCBA सदस्यता कार्ड, यदि जारी किया गया है, तो "तुरंत रद्द और जब्त कर लिया जाएगा", और उनके प्रॉक्सिमिटी एक्सेस कार्ड को तुरंत रद्द करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के महासचिव को एक पत्र भेजा जाएगा।
इससे पहले, हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 71 वर्षीय वकील के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है। कानूनी कार्रवाई शुरू करने की अनुमति के लिए अटॉर्नी जनरल को एक पत्र भेजा गया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी उन्हें निलंबित कर दिया है।
किशोर, जिन्होंने कहा है कि उनका कोई राजनीतिक जुड़ाव या आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, ने समाचार एजेंसी एएनआई को बताया कि उन्होंने हिंदू धार्मिक मामलों में बार-बार न्यायिक हस्तक्षेप को "भावनात्मक पीड़ा" के रूप में वर्णित किया, जिससे वे आहत हुए। उन्होंने अपने कार्यों के लिए कोई खेद व्यक्त नहीं किया।
घटना के एक दिन बाद बोलते हुए, किशोर ने दावा किया कि 16 सितंबर को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसका, उनके अनुसार, न्यायमूर्ति गवई ने मज़ाक उड़ाया था। किशोर ने कहा, "उन्होंने कहा, 'जाओ मूर्ति से प्रार्थना करो, मूर्ति से अपना सिर वापस लाने के लिए कहो।" उन्होंने आगे कहा कि उनके कार्य क्रोध से प्रेरित नहीं थे, बल्कि विभिन्न समुदायों के साथ असंगत न्यायिक व्यवहार से व्यथित थे।