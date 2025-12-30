नागपुर निकाय चुनावः कुल सीट 151, भाजपा 143 और शिवसेना 8 पर लड़ेगी? मुंबई के बाद नागपुर से बाहर हुए अजित पवार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: December 30, 2025 21:17 IST2025-12-30T21:16:29+5:302025-12-30T21:17:48+5:30

Nagpur civic elections: महाराष्ट्र में 2017 में नागपुर महानगरपालिका के 151 सदस्यीय चुनाव में भाजपा ने 108 सीट, कांग्रेस ने 28, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 10, शिवसेना (अविभाजित) ने दो और राकांपा (अविभाजित) ने एक सीट जीती थी।

file photo

Highlightsनामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार है।नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि दो जनवरी निर्धारित की गई है।कांग्रेस पर 15 सीट आवंटित न करने का आरोप लगाया है।

Nagpur: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने नागपुर महानगरपालिका चुनाव की सभी 151 सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर दी, जबकि महायुति की सहयोगी पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने अलग से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। भाजपा अधिकतम 143 सीट पर चुनाव लड़ेगी और शिवसेना के लिए केवल आठ सीट छोड़ी जाएगी। भाजपा की नागपुर इकाई के अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी ने सूची साझा की है। इसी से संबंधित एक घटनाक्रम में, महा विकास आघाडी (एमवीए) के घटक दलों- कांग्रेस और राकांपा (शरदचंद्र पवार) ने नागपुर निगम चुनाव अलग-अलग लड़ने का फैसला किया है। शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी ने कांग्रेस पर 15 सीट आवंटित न करने का आरोप लगाया है।

राकांपा (शप) की नागपुर इकाई के अध्यक्ष दुनेश्वर पेठे ने मंगलवार को दावा किया कि कांग्रेस के नेताओं के साथ सोमवार रात तक बातचीत जारी रही। उन्होंने कहा कि बाद में नेताओं ने उनके फोन का जवाब देना बंद कर दिया, जिससे संकेत मिलता है कि वे गठबंधन नहीं करना चाहते।

राकांपा (शप) नेता ने आरोप लगाया, ‘‘ऐसा लगता है कि कांग्रेस भाजपा की मदद करना चाहती है और इसलिए उसने हमारे साथ गठबंधन न करने का फैसला किया है।’’ महाराष्ट्र में 29 नगर निकायों के चुनाव 15 जनवरी को होंगे और मतगणना अगले दिन होगी।

नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि मंगलवार है, जबकि नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि दो जनवरी निर्धारित की गई है। महाराष्ट्र में 2017 में नागपुर महानगरपालिका के 151 सदस्यीय चुनाव में भाजपा ने 108 सीट, कांग्रेस ने 28, बहुजन समाज पार्टी (बसपा) ने 10, शिवसेना (अविभाजित) ने दो और राकांपा (अविभाजित) ने एक सीट जीती थी।

