चीन ने पैंगोंग झील पर दूसरे पुल का निर्माण शुरू किया, भारी बख्तरबंद वाहनों के परिवहन में सक्षम होगा

By विशाल कुमार | Published: May 19, 2022 08:02 AM

जनवरी में सामरिक पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी किनारों को जोड़ने वाले पहले पुल के निर्माण के बारे में रिपोर्ट सामने आई, तो विदेश मंत्रालय ने कहा था कि संरचना 60 वर्षों से चीन द्वारा अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में स्थित है।

