सीपीईसी परियोजना में तीसरे देश को शामिल करने की कोशिश में चीन-पाकिस्तान, भारत ने दी तीखी प्रतिक्रिया

Highlights भारत ने चीन-पाकिस्तान को खरी-खरी सुनाई अरिंदम बागची ने सीपीईसी परियोजना पर दी तीखी प्रतिक्रिया तीसरे देश को शामिल करना चाहते हैं चीन-पाकिस्तान

नई दिल्ली: चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे अरबों डॉलर के आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) का हिस्सा बनने के लिए तीसरे देश को आमंत्रित करने के लिए भारत ने दोनों देशों को खरी-खरी सुनाई है। चीन की मदद से बन रहा ये आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर जाता है जिसे भारत अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। इस मुद्दे पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने तीखी प्रतिक्रिया में कहा कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे (सीपीईसी) के तहत ऐसी गतिविधियां "स्वाभाविक रूप से अवैध, नाजायज और अस्वीकार्य" हैं।"

