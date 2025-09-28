चीन ने ज़ीरो टैरिफ के साथ भारतीय फार्मा के लिए दरवाजे खोले, US द्वारा 100% टैरिफ के साथ आयात बंद करने से राहत मिली

नई दिल्ली: एक बड़े घटनाक्रम में, चीन ने भारतीय दवा उत्पादों पर 30 प्रतिशत आयात शुल्क घटाकर शून्य कर दिया है। इस ऐतिहासिक कदम से भारतीय दवा निर्माता बिना किसी सीमा शुल्क का भुगतान किए चीन को दवाइयाँ निर्यात कर सकेंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि इस फैसले से आने वाले वर्षों में भारतीय दवा निर्यात में अरबों डॉलर की वृद्धि हो सकती है।

यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दवा आयात पर 100 प्रतिशत टैरिफ लगाने के ठीक बाद आई है। इस कदम से भारत के बड़े दवा निर्यातक उद्योग को नुकसान हो सकता है। अमेरिकी बाजार महंगा होता जा रहा है, ऐसे में चीन का यह फैसला भारतीय कंपनियों को सस्ती दवाओं की मजबूत मांग वाला एक वैकल्पिक बाजार प्रदान करता है।

भारत को 'दुनिया की फार्मेसी' के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया भर में सस्ती जेनेरिक दवाओं और टीकों की आपूर्ति करता है। अपनी विशाल जनसंख्या और बढ़ती स्वास्थ्य सेवा आवश्यकताओं के कारण, चीनी बाज़ार लंबे समय से उच्च शुल्कों के कारण भारतीय निर्यातकों के लिए मुश्किल रहा है। अब, शून्य प्रतिशत शुल्क के साथ, भारतीय कंपनियों को समान अवसर मिलेंगे और दुनिया के सबसे बड़े स्वास्थ्य सेवा बाज़ारों में से एक तक उनकी पहुँच बेहतर होगी।

🚨 BIG! China SLASHES 30% import duty to 0% for India’s pharma sector.



— This comes right after US President Trump IMPOSED a 100% tariff on pharma imports 🔥 pic.twitter.com/mlXJArkakk — Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) September 28, 2025

विशेषज्ञों को बड़ा अवसर दिख रहा है

व्यापार विश्लेषकों का मानना ​​है कि यह कदम भारत-चीन व्यापार संबंधों को संतुलित करने में मदद करेगा, जो अक्सर बीजिंग के पक्ष में झुके रहते हैं। फार्मा उद्योग के प्रमुखों को भी उम्मीद है कि इस बदलाव से भारत में हज़ारों नौकरियाँ पैदा होंगी, राजस्व में वृद्धि होगी और वैश्विक स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की स्थिति मज़बूत होगी।

Web Title: China opens doors to Indian pharma with zero duty, a relief after US shuts imports with 100% tariff