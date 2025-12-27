VIDEO: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अटल कैंटीन का उद्घाटन किया, देखें वीडियो

December 27, 2025

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को पीतमपुरा में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत दिल्लीवासियों को सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को पीतमपुरा में अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत दिल्लीवासियों को सिर्फ 5 रुपये में पौष्टिक भोजन दिया जा रहा है। शुरुआत में राजधानी के 45 स्थानों पर ये कैंटीन खोली गई हैं। उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री ने लोगों के साथ बैठकर खाना खाया और खुद भी भोजन परोसा। लोगों ने योजना की सराहना करते हुए कहा कि इतनी कम कीमत में स्वादिष्ट और भरपेट खाना मिलना किसी तोहफे से कम नहीं है। थाली में दाल, चावल, सब्जी, रोटी और अचार शामिल हैं। रेखा गुप्ता ने बताया कि एक थाली पर सरकार करीब 30 रुपये खर्च कर रही है, लेकिन जनता को यह भोजन केवल 5 रुपये में मिल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि दिल्ली में कोई भी भूखा न रहे। गृह मंत्री आशीष सूद ने भी जानकारी दी कि जल्द ही अटल कैंटीनों की संख्या बढ़ाकर 100 से ज्यादा की जाएगी।

