Chhattisgarh: सुकमा में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर, इस साल 262 नक्सली मारे गए

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 16, 2025 10:30 IST2025-11-16T10:30:30+5:302025-11-16T10:30:50+5:30

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में रविवार को सुरक्षा बलों ने एक भीषण मुठभेड़ में तीन नक्सलियों को मार गिराया। भेज्जी और चिंतागुफा इलाकों में माओवाद विरोधी अभियान के दौरान यह मुठभेड़ शुरू हुई। इस घटना के साथ ही इस साल छत्तीसगढ़ में कुल 262 नक्सली मारे गए हैं, जिनमें से एक बड़ी संख्या बस्तर क्षेत्र में मारे गए।

Chhattisgarh:  छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में रविवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में तीन नक्सली मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक (एसपी) किरण चव्हाण ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) की एक टीम की सुबह भेज्जी और चिंतागुफा थाना क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में नक्सलियों के साथ उस वक्त मुठभेड़ शुरू हो गई जब टीम क्षेत्र में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी।

उन्होंने बताया कि मुठभेड़ में अब तक तीन नक्सली मारे गए हैं और अभियान अब भी जारी है। नक्सलियों के खिलाफ इस हालिया कार्रवाई के साथ इस वर्ष छत्तीसगढ़ में हुई मुठभेड़ों में अब तक 262 नक्सली मारे जा चुके हैं।

इनमें से 233 नक्सली बस्तर संभाग में मारे गए जिसमें सुकमा सहित सात जिले शामिल हैं जबकि 27 अन्य गरियाबंद जिले में मारे गए जो रायपुर संभाग में आता है। दुर्ग संभाग के मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले में दो नक्सली मारे गए। 

