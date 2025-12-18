Chhattisgarh: सुकमा में सुरक्षाबलों और माओवादियों संग मुठभेड़, कई माओवादी ढेर

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में बृहस्पतिवार को सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में एक महिला माओवादी समेत तीन माओवादी मारे गए। पुलिस अधिकारियों ने यह जानकारी दी। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिले के गोलापल्ली थाना क्षेत्र के जंगल और पहाड़ी में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुकमा जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी) के दल को माओवादी विरोधी अभियान में रवाना किया गया था।

उन्होंने बताया कि आज सुबह से सुरक्षाबलों और माओवादियों के बीच रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है और इस मुठभेड़ में अभी तक एक महिला माओवादी समेत तीन माओवादियों के मारे जाने की जानकारी मिली है। उन्होंने कहा कि अभियान पूरा होने के बाद इस संबंध में अधिक जानकारी दी जाएगी।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि उन्हें गोलापल्ली इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों की मौजूदगी के बारे में खास खुफिया जानकारी मिली थी। इस जानकारी के आधार पर, DRG जवानों ने गोलापल्ली जंगल में सर्च ऑपरेशन शुरू किया। 18 दिसंबर की सुबह, जब सुरक्षाकर्मी इलाके में पहुंचे, तो माओवादियों ने कथित तौर पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिससे दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई।

सुबह से भारी गोलीबारी जारी

शुरुआती हमले के बाद, DRG जवानों ने जवाबी कार्रवाई की, और सुबह से दोनों तरफ से गोलीबारी जारी है। सुरक्षा बल अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं और घने जंगल के इलाके के कारण सावधानी से जवाब दे रहे हैं। इस बात की पूरी संभावना है कि मुठभेड़ में मारे गए नक्सली एरिया कमेटी मेंबर (ACM) कैडर के हैं, जिन पर ₹5 लाख का इनाम घोषित है।

12 नक्सली मारे गए

इससे पहले, 3 दिसंबर को, सुरक्षा बलों ने दंतेवाड़ा-बीजापुर सीमा पर एक मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को मार गिराया था। मारे गए लोगों में डिविजनल कमेटी मेंबर (DVCM) वेल्ला मोदियम, एक वरिष्ठ माओवादी नेता भी शामिल था। हालांकि, उस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को भी नुकसान हुआ था, जिसमें तीन DRG जवान शहीद हो गए थे और दो अन्य घायल हो गए थे।

Web Title: Chhattisgarh Three Maoists killed in an encounter with security forces in Sukma