वीडियोः छत्तीसगढ़ सीएम के हाथ पर शख्स ने मारे एक के बाद एक पांच सोंटे, भूपेश बघेल ने जोड़े हाथ, जानें क्यों किया ऐसा?

रायपुरः छत्तीगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक शख्स उनके हाथ पर लगातार सोंटे से प्रहार कर रहा है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले का है, जहां मुख्यमंत्री बघेल ‘गौरी-गौरा पूजा’ के अवसर पर एक कार्यक्रम में पहुंचे थे।

यहां उन्होंने गौरा-गौरी की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना की। इस पूजा के दौरान उन्होंने रस्म भी निभाए और इसी के तहत उनके हाथ पर सोंटे से प्रहार किया गया है। और भूपेश इसकी चोंट सहते रहे। वीडियो में देखा जा सकता है कि सीएम भूपेश बघेल भारी भीड़ के बीच अपने हाथ को सामने करके रखते हैं और एक शख्स पानी से भींगे सोंटे से उनपर प्रहार कर रहा है।

#WATCH | Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel getting whipped (sota) as part of a ritual on the occasion of 'Gauri-Gaura Puja' in Durg pic.twitter.com/avzApa8Ydq