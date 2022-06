छत्तीसगढ़: 'अग्निपथ' योजना के खिलाफ लोगों को उसकाने के आरोप में BJP प्रदेश अध्यक्ष ने NIA को लिखा पत्र, कहा हिंसा के लिए भड़का रहे कांग्रेस नेता मंडावी

Highlights छत्तीसगढ़ भाजपा ने एनआईए को पत्र लिख कांग्रेस के एक विधायक के बारे में शिकायत की है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि विधायक 'अग्निपथ' योजना के खिलाफ विरोध के लिए लोगों को भड़का रहे है। इससे पहले कांग्रेस विधायक का एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो कथित तौर पर इससे जुड़ा हुआ है।

रायपुर:छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने कथित रूप से ​'अग्निपथ' योजना का उस तरह से विरोध करने के लिए कहा है जैसे बिहार में वाहन जलाकर किया गया था।

इस संबंध में एक वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राज्य के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को पत्र लिखकर वीडियो का संज्ञान लेने और आंदोलन के दौरान देश में हुई हिंसा में कांग्रेस की भूमिका की जांच करने का आग्रह किया है।

वीडियो में कांग्रेस विधायक विक्रम मंडावी अपने निर्वाचन क्षेत्र बीजापुर के बस स्टैंड में सोमवार को 'अग्निपथ' योजना के खिलाफ हुए राष्ट्रव्यापी आंदोलन में पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कथित रूप से यह टिप्पणी की थी।

वीडियो में मंडावी कहते दिखाई देते हैं, ''मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस योजना के बारे में लोगों को बताएं। आने वाले समय में इसका विरोध करने के लिए हम सब को सड़क पर उतरना चाहिए। जिस तरह के दूसरे राज्यों और बिहार में वहां के युवा विरोध कर रहे हैं, गाड़ियां जला रहे हैं। जिस तरह से वह खुल कर सामने आ रहे हैं। उसी तरह का विरोध सब जगह होना चाहिए।'' हालांकि बाद में जब मंडावी से संपर्क किया गया तब उन्होंने कहा कि वीडियो को संपादित किया गया है।

#Agnipath | BJP Chhattisgarh chief Vishnu Deo Sai wrote to the National Investigation Agency (NIA), demanding an investigation against Vikram Shah Mandavi, Congress MLA from Bijapur, for allegedly instigating tribal youth against the scheme. pic.twitter.com/cSMZHhV9T9