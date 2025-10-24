Chhath Puja 2025 School Holidays: छठ महापर्व पर बिहार समेत किन राज्यों में बंद रहेंगे स्कूल? पढ़ें पूरी सूची

Chhath Puja 2025 School Holidays: छठ पूजा, एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार, विभिन्न भारतीय राज्यों में छुट्टियों की लहर लेकर आता है, जिसके चलते स्कूल 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे। दिवाली की छुट्टियों के तुरंत बाद, ये त्यौहारी बंदी छात्रों को चार दिनों के भव्य उत्सव में भाग लेने का अवसर प्रदान करती है। छठ पूजा के प्रति श्रद्धा विशेष रूप से बिहार में गहरी है, जहाँ यह त्योहार सांस्कृतिक जीवन का आधार है, लेकिन इसकी भावना उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों के साथ-साथ देश भर के कई अन्य क्षेत्रों में भी गहराई से गूंजती है।

छठ पूजा की छुट्टियाँ 2025 राज्यवार जानकारी

बिहार: सभी स्कूल 29 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे। स्कूल 30 अक्टूबर, 2025 को फिर से खुलेंगे।

उत्तर प्रदेश: दिवाली की छुट्टियाँ 20-23 अक्टूबर, 2025 तक रहेंगी। छठ पूजा की छुट्टियाँ 25-28 अक्टूबर, 2025 तक रहने की संभावना है (आधिकारिक अधिसूचना की प्रतीक्षा है)।

राजस्थान: त्योहारों की छुट्टियों के कारण स्कूल 25 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे। अतिरिक्त छठ पूजा की छुट्टियों की अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है; स्थानीय परंपराओं के आधार पर विस्तार संभव है।

बिहार में छठ पूजा की छुट्टियाँ

छठ पूजा के उपलक्ष्य में, बिहार शिक्षा विभाग ने स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा की है। छात्रों और शिक्षकों की उत्सव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, राज्य भर के सभी स्कूल 29 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे। स्कूलों में कक्षाएं 30 अक्टूबर, 2025 से फिर से शुरू होने वाली हैं।

उत्तर प्रदेश में छठ पूजा की छुट्टियां

उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पहले दिवाली की छुट्टियां 20-23 अक्टूबर, 2025 तक थीं। अब, छठ पूजा के लिए 25-28 अक्टूबर तक अतिरिक्त छुट्टियां होने की उम्मीद है। शिक्षा विभाग की ओर से आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन कई परिवारों ने इस महत्वपूर्ण अवसर के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं।

राजस्थान में छठ पूजा की छुट्टियां

राजस्थान के स्कूलों में इस समय त्योहारों की छुट्टियां चल रही हैं और ये 25 अक्टूबर, 2025 तक बंद रहेंगे। हालाँकि छठ पूजा के लिए अतिरिक्त छुट्टियों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक सरकारी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय परंपराओं और सामुदायिक भागीदारी के आधार पर स्कूलों के बंद होने की अवधि बढ़ाई जा सकती है।

छठ पूजा 2025: त्योहार का कार्यक्रम

2025 में छठ पूजा 25 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक चार दिनों तक मनाई जाएगी। इस त्योहार का हर दिन अलग महत्व रखता है।

25 अक्टूबर: नहाय-खाय - शुद्धिकरण और तैयारी का पहला दिन।

26 अक्टूबर: खरना - उपवास और संध्या अर्घ्य का दिन।

27 अक्टूबर: संध्या अर्घ्य - डूबते सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया जाता है।

28 अक्टूबर: उषा अर्घ्य - उगते सूर्य को अर्घ्य देकर समापन अनुष्ठान।

विभिन्न राज्यों में स्कूल बंद होने और छुट्टियों की घोषणा के साथ, परिवार और छात्र बेसब्री से छठ पूजा 2025 को अपार आनंद, भक्ति और एकजुटता के साथ मनाने का इंतजार कर रहे हैं।

(नोट- चूँकि छठ पूजा एक क्षेत्रीय त्योहार है, इसलिए स्थानीय अधिकारी अक्सर विशिष्ट परिपत्र जारी करते हैं। अभिभावकों और छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्कूल प्रशासन या स्थानीय जिला प्रशासन से बंद होने की तारीखों की अंतिम पुष्टि अवश्य कर लें।)

