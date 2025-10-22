Chhath Puja 2025: बिहार के लोगों को रेलवे का बड़ा तोहफा, छठ पूजा के लिए 12,000 विशेष ट्रेनों की घोषणा

Chhath Puja 2025: बिहार में धूमधाम से मनाया जाने वाला आस्था का पर्व छठ पूजा 27 अक्टूबर को मनाया जाएगा। त्योहारी सीजन को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बिहार जाने वाले यात्रियों को बड़ी सौगात दी है। दरअसल, रेलवे ने 27 अक्टूबर को मनाया जाने वाला सूर्य देव को समर्पित यह त्योहार देखते हुए देश भर में 12,000 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी कर ली है।

सूर्य षष्ठी, छठ, छठी, छठ पर्व, डाला पूजा और डाला छठ जैसे विभिन्न नामों से जाना जाने वाला यह त्योहार भगवान सूर्य की पूजा का समय है ताकि समृद्ध और प्रगतिशील जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। यात्री यातायात में अपेक्षित वृद्धि के बीच, भारतीय रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) उत्तर रेलवे की ओर से जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि रेलवे आने वाले दिनों में 8,000 और विशेष ट्रेनें चलाने की योजना बना रहा है।

त्योहारी भीड़ को देखते हुए रेलवे द्वारा उठाए गए कदमों पर चर्चा करते हुए पूर्व मध्य रेलवे की सीपीआरओ सरस्वती चंद्रा ने कहा, "पूर्व मध्य रेलवे (ईसीआर) की ओर से छठ पूजा के लिए 1800 से ज़्यादा विशेष ट्रेनें चलाई गई हैं। अन्य जोनों द्वारा बिहार के लिए हज़ारों ट्रेनें चलाई गई हैं।"



