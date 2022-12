Chhapra Hooch Tragedy: छपरा में जहरीली शराब से 72 से अधिक की मौत, केंद्रीय मंत्री राय ने कहा- नीतीश कुमार व्यंग की भाषा छोड़कर दोषियों पर कार्रवाई करें

Highlights भारत में नकली शराब के सेवन से पिछले छह वर्षों में करीब सात हजार लोगों की जान की गई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। बिहार में नकली शराब के सेवन से पिछले दो-तीन दिनों में 30 से अधिक लोगों की मौत हुई है, जबकि राज्य में वर्ष 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है।

पटनाः छपरा शराब कांड की जांच के फैसले पर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि छपरा के जहरीली शराब कांड में 72 से अधिक की मृत्यु हुई है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने ने स्वत: संज्ञान लिया है। राज्य सरकार आंकड़ें छिपा रही है। मैं नीतीश कुमार से आग्रह करूंगा कि आप व्यंग की भाषा छोड़कर दोषियों पर कार्रवाई कीजिए।

Bihar | NHRC is an autonomous body&has right to take independent decisions. Over 72 people died.Govt trying to hide number of deaths.I urge Nitish Kumar to take action against accused¬ blame others:Union Min Nityanand Rai on NHRC's decision to investigate Chhapra Hooch tragedy pic.twitter.com/PgeHz6uYiO