Chardham 2023: शुरू हुईं चार धाम यात्रा की तैयारियां, 26 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम

देहरादून: श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने शनिवार को बताया कि चार धाम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 26 अप्रैल को और गंगोत्री-यमुनोत्री के कपाट 22 अप्रैल को खुलेंगे। इससे पहले श्री बदरीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि 27 अप्रैल निर्धारित की गई थी। अलकनंदा नदी के किनारे चमोली जिले में गढ़वाल पहाड़ी पटरियों पर स्थित बद्रीनाथ मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है।

बद्रीनाथ मंदिर के कपाट शीतकाल में बंद कर दिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने ये भी बताया कि 'गाडू घड़ा कलश यात्रा' 12 अप्रैल से शुरू होगी। समिति ने बताया कि उचित रीति-रिवाजों और परंपराओं के साथ गेट खोले जाएंगे। यह मंदिर उन चार प्राचीन तीर्थ स्थलों में से एक है, जिन्हें 'चार धाम' कहा जाता है, जिसमें यमुनोत्री, गंगोत्री और केदारनाथ भी शामिल हैं।

U'khand | Preparations for Char Dham Yatra have started. Portals of Kedarnath temple will open on 26 April and those of Gangotri-Yamunotri on 22 April. Earlier, the date of opening portals of Shri Badrinath Dham was fixed for 27th April: Shri Badarinath Kedarnath Temple Committee