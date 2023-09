Chandrayaan-3 Vikram lander-Pragyan rover: 16 दिन की गहरी नींद, चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को कल इसरो करेगा सक्रिय, देखें वीडियो

Highlights दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पल को इंतजार कर रहे हैं। हमें चंद्रमा की सतह की और जांच करनी है। कुछ और प्रायोगिक डेटा मिलेंगे जो उपयोगी होंगे।

Chandrayaan-3 Vikram lander-Pragyan rover: केन्द्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने कहा कि देश को अब कुछ ही घंटों में प्रज्ञान और विक्रम के नींद से जागने का इंतजार है, ऐसा होते ही यह उपलब्धि हासिल करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन जाएग। चन्द्रमा पर 14 दिन की रात समाप्त होने वाली है।

हमें बेसब्री से वहां सूर्योदय होने और उसके साथ ही 'विक्रम' व 'प्रज्ञान' के सक्रिय होने का इंतजार है। 16 दिनों की गहरी नींद के बाद चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को कल इसरो द्वारा सक्रिय किया जाएगा। दुनिया भर के वैज्ञानिक इस पल को इंतजार कर रहे हैं।

STORY | After 16 days of deep sleep, the Vikram lander and Pragyan rover of Chandrayaan-3 will be activated by ISRO tomorrow.



"We'll be trying to revive both the lander as well as rover on 22nd September, and if our luck is good, we will have revival of both this lander and… pic.twitter.com/uEcEZ3IpEO