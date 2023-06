Chandigarh-Manali Highway: भीषण बारिश के बाद बाढ़ और भूस्खलन, चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग अवरुद्ध, सैकड़ों यात्री फंसे, देखें वीडियो

Highlights एक साइड से रास्ता खोलने में सफल हो पाए हैं। 70 किलोमीटर लंबा मंडी-पंडोह-कुल्लू मार्ग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के कारण कुल 301 मार्ग बंद हैं जबकि बिजली के 140 ट्रांसफार्मर खराब हैं।

Chandigarh-Manali Highway: देश के कई राज्य में मानसून आ गया है। कई जगह लगातार बारिश हो रही है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के कारण भूस्खलन हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भूस्खलन के चलते बाधित मंडी-मनाली रोड को वाहनों के लिए फिर से खोल दिया गया है। बाढ़ और भूस्खलन के कारण चंडीगढ़-मनाली राजमार्ग अवरुद्ध होने से यहां सैकड़ों यात्री फंस गए हैं।

#WATCH | Single-lane road of the highway has been opened for traffic movement. I appeal to people to cooperate. The road is clear till Manali: Sakini Kapoor, SHO, Mandi#HimachalPradeshpic.twitter.com/Limbsg06ZJ