राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों पर संसद में हंगामा, राजनाथ सिंह ने कहा- उन्हें माफी मांगनी चाहिए

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को संसद में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ब्रिटेन में भाषण को लेकर उनपर हमला बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, "इसी सदन के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया। मैं मांग करता हूं कि उनके बयानों की इस सदन के सभी सदस्यों द्वारा निंदा की जानी चाहिए। उन्हें सदन के सामने माफी मांगने के लिए कहा जाना चाहिए।"

Rahul Gandhi, who is a member of this House, insulted India in London. I demand that his statements should be condemned by all members of this House and he should be asked to apologise before the House: Defence Minister Rajnath Singh in Lok Sabha pic.twitter.com/62GRnx2qbd

सिंह के अलावा केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी राहुल गांधी पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा, "एक प्रमुख विपक्षी नेता विदेश जाता है और भारतीय लोकतंत्र पर हमला करता है। उन्होंने भारत और संसद के लोगों का अपमान किया है। भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और सांसद संसद में बोल सकते हैं। राहुल गांधी को संसद में माफी मांगनी चाहिए। हम मांग करते हैं कि राहुल गांधी संसद आएं और देश की जनता और सदन से माफी मांगें।"

Rahul Gandhi in London said that MPs were not allowed to speak in Parliament. This is an insult to Lok Sabha. The House speaker should take action against him on this statement. A sedition case should be registered against him for insulting our democracy: Union minister Giriraj… https://t.co/UczybXj2qipic.twitter.com/fzIj0ZsAkb