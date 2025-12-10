Census 2027: भारत में पहली बार होगी डिजिटल जनगणना, 2027 में नए तरीके से होगा काम; जानें कैसे

Census 2027: भारत सरकार ने आने वाले समय में डिजिटल उपकरण से जनगणना करने की योजना बनाई है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा को बताया कि सरकार ने 2027 की जनगणना डिजिटल तरीके से कराने का फैसला किया है, जो देश की डेटा-कलेक्शन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव है। लोकसभा में हो रही कार्रवाई के दौरान राय ने कहा कि आने वाली जनगणना में डेटा इकट्ठा करने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही, जवाब देने वालों के पास एक खास वेब पोर्टल के ज़रिए खुद जानकारी देने का विकल्प भी होगा।

उन्होंने साफ किया कि जनगणना के तरीके के तहत, हर व्यक्ति के बारे में जानकारी उस जगह पर रिकॉर्ड की जाती है, जहां वे जनगणना की अवधि के दौरान पाए जाते हैं।

प्रवासन से संबंधित डेटा हर व्यक्ति के जन्म स्थान और सबसे हाल के निवास स्थान के आधार पर इकट्ठा किया जाता रहेगा। मौजूदा निवास स्थान पर रहने की अवधि और प्रवासन के कारण जैसी जानकारी भी इस प्रक्रिया का हिस्सा होंगी।

मंत्री ने आगे कहा कि केंद्र सरकार फील्ड वर्क शुरू होने से पहले आधिकारिक राजपत्र में जनगणना प्रश्नावली को अधिसूचित करती है।

गौरतलब है कि एक आधिकारिक बयान में, गृह राज्य मंत्री राय ने कहा, "2027 की जनगणना डिजिटल तरीके से कराने का फैसला किया गया है। डेटा मोबाइल ऐप के ज़रिए इकट्ठा करने की योजना है। जवाब देने वाले वेब पोर्टल के ज़रिए खुद भी जानकारी दे सकते हैं। जनगणना प्रक्रिया को एक खास पोर्टल के ज़रिए मैनेज और मॉनिटर किया जाएगा। जनगणना में, हर व्यक्ति की जानकारी उस जगह पर इकट्ठा की जाती है, जहां वे जनगणना की पूरी अवधि के दौरान पाए जाते हैं।"

बयान में आगे कहा गया है, "इसके अलावा, हर व्यक्ति के लिए प्रवासन डेटा उनके जन्म स्थान और पिछले निवास स्थान के आधार पर इकट्ठा किया जाता है। जनगणना मौजूदा निवास स्थान पर रहने की अवधि और प्रवासन के कारण के बारे में भी जानकारी इकट्ठा करती है। जनगणना के लिए प्रश्नावली केंद्र सरकार द्वारा फील्ड वर्क करने से पहले आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से अधिसूचित की जाती है।"

