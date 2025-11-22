नमो भारत ट्रेन में बर्थ डे से लेकर प्री–वेडिंग तक मनाएं, जानें बुकिंग दरें ₹5,000 प्रति घंटा से...

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: November 22, 2025 18:38 IST2025-11-22T18:36:05+5:302025-11-22T18:38:13+5:30

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने अपने ‘नमो भारत’ ट्रेनों और स्टेशनों को व्यक्तिगत आयोजनों के लिए खोल दिया है, जिसमें जन्मदिन समारोह, ‘प्री-वेडिंग शूट’ और अन्य निजी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने अपने ‘नमो भारत’ ट्रेनों और स्टेशनों को व्यक्तिगत आयोजनों के लिए खोल दिया है, जिसमें जन्मदिन समारोह, ‘प्री-वेडिंग शूट’ और अन्य निजी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया, ‘‘नयी नीति के तहत कोई भी व्यक्ति, कार्यक्रम आयोजक और फोटोग्राफी या मीडिया कंपनियां ‘नमो भारत’ कोच बुक कर सकते हैं।’’ इसमें कहा गया कि दुहाई डिपो में एक स्थिर ‘मॉक-अप’ कोच भी शूट के लिए उपलब्ध है।

एनसीआरटीसी ने कहा कि यह सेवा एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करती है, क्योंकि ‘नमो भारत’ ट्रेन के आधुनिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर के डिजाइन वाले कोच फोटो और छोटे आयोजनों के लिए एक आकर्षक वातावरण उपलब्ध कराते हैं। उसने यह भी कहा कि समारोह के लिए केवल सुबह छह बजे से रात 11 बजे के बीच ही अनुमति दी जाएगी और उन्हें इस प्रकार आयोजित किया जाएगा कि ट्रेन संचालन में कोई बाधा न आए और यात्रियों को असुविधा न हो।

टॅग्स :IRCTCindian railwaysweddingwedding seasonआईआरसीटीसीभारतीय रेलवेडिंगवेडिंग सीजन