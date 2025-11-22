Highlights नमो भारत ट्रेन में बर्थ डे से लेकर प्री–वेडिंग तक मनाएं, जानें बुकिंग दरें ₹5,000 प्रति घंटा से...

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने अपने ‘नमो भारत’ ट्रेनों और स्टेशनों को व्यक्तिगत आयोजनों के लिए खोल दिया है, जिसमें जन्मदिन समारोह, ‘प्री-वेडिंग शूट’ और अन्य निजी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में शनिवार को यह जानकारी दी गई। बयान में कहा गया, ‘‘नयी नीति के तहत कोई भी व्यक्ति, कार्यक्रम आयोजक और फोटोग्राफी या मीडिया कंपनियां ‘नमो भारत’ कोच बुक कर सकते हैं।’’ इसमें कहा गया कि दुहाई डिपो में एक स्थिर ‘मॉक-अप’ कोच भी शूट के लिए उपलब्ध है।

🚨NRCTC has opened its Namo Bharat trains & stations for birthday events, pre-wedding shoots & other private occasions.



Bookings start at Rs 5,000/hr pic.twitter.com/3j18uIBGX4 — Indian Infra Report (@Indianinfoguide) November 22, 2025

एनसीआरटीसी ने कहा कि यह सेवा एक विशिष्ट अनुभव प्रदान करती है, क्योंकि ‘नमो भारत’ ट्रेन के आधुनिक, अंतरराष्ट्रीय स्तर के डिजाइन वाले कोच फोटो और छोटे आयोजनों के लिए एक आकर्षक वातावरण उपलब्ध कराते हैं। उसने यह भी कहा कि समारोह के लिए केवल सुबह छह बजे से रात 11 बजे के बीच ही अनुमति दी जाएगी और उन्हें इस प्रकार आयोजित किया जाएगा कि ट्रेन संचालन में कोई बाधा न आए और यात्रियों को असुविधा न हो।

