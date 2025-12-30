CBSE ने 3 मार्च को होने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का शेड्यूल बदला, देखें नई तारीखें

December 30, 2025

रिवाइज्ड शेड्यूल के अनुसार, 10वीं कक्षा का एग्जाम जो पहले 3 मार्च, 2026 को होने वाला था, अब 11 मार्च, 2026 को होगा। कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए, 3 मार्च, 2026 को होने वाली परीक्षा को एक महीने से ज़्यादा के लिए टाल दिया गया है और अब यह 10 अप्रैल, 2026 को होगी।

नई दिल्ली: सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की एक-एक परीक्षा को रीशेड्यूल कर दिया है, जो पहले 3 मार्च, 2026 को होने वाली थीं। एक ऑफिशियल नोटिस में, बोर्ड ने कहा कि यह फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से लिया गया है। सीबीएसई 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा शेड्यूल में बाकी सभी परीक्षाएं प्लान के मुताबिक ही होंगी।

CBSE डेटशीट में क्या बदलाव हुए हैं?

कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए, 3 मार्च, 2026 को होने वाली परीक्षा को एक महीने से ज़्यादा के लिए टाल दिया गया है और अब यह 10 अप्रैल, 2026 को होगी। सीबीएसई ने साफ़ किया है कि किसी और विषय की परीक्षाएँ रीशेड्यूल नहीं की गई हैं।

कौन सी परीक्षाएँ रीशेड्यूल की गई हैं

CBSE ने साफ़ किया है कि क्लास 12 के लिए, 3 मार्च, 2026 को होने वाली लीगल स्टडीज़ की परीक्षा को रीशेड्यूल किया गया है, जो अब 10 अप्रैल, 2026 को होगी। कक्षा 10वीं के लिए, कई भाषा और इलेक्टिव पेपर जो पहले 3 मार्च को होने वाले थे, उन्हें भी रीशेड्यूल किया गया है। 

इनमें शामिल हैं: तिब्बती, जर्मन, एनसीसी, भोटी, बोडो, तांगखुल, जापानी, भूटिया, स्पेनिश, कश्मीरी, मीज़ो, बहासा मेलयू। वहीं अन्य सभी कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं मूल डेटशीट के अनुसार आयोजित की जाएंगी।

संशोधित तारीखें एडमिट कार्ड में दिखेंगी

बोर्ड ने स्कूलों को बताया है कि डेटशीट में उसी हिसाब से बदलाव किए जा रहे हैं। संशोधित परीक्षा की तारीखें एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उन पर भी लिखी होंगी। स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि वे यह अपडेट जल्द से जल्द छात्रों और माता-पिता के साथ शेयर करें ताकि उम्मीदवार बिना किसी कन्फ्यूजन के अपनी तैयारी कर सकें।

छात्रों को अब क्या करना चाहिए

2026 में सीबीएसई बोर्ड परीक्षा देने वाले छात्रों को सलाह दी जाती है कि:

-संशोधित तारीखों को ध्यान से नोट करें। 
-बाकी सभी विषयों के लिए ओरिजिनल डेटशीट के अनुसार तैयारी जारी रखें।
-अपने स्कूलों के ज़रिए रेगुलर सीबीएसई के ऑफिशियल अपडेट चेक करते रहें।
-सीबीएसई ने कहा है कि वह परीक्षाओं को सुचारू रूप से कराने में स्कूलों, छात्रों और माता-पिता के सहयोग की सराहना करता है।

