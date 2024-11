CBSE Date Sheet 2025 out: 15 फरवरी से पेपर?,सीबीएसई ने 10-12वीं बोर्ड परीक्षा की तारीखों का किया ऐलान, देखें टाइम टेबल

Highlights परीक्षा सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे के बीच होगी। 10वीं की परीक्षा कम्युनिकेटिव इंग्लिश/इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से शुरू होगी। 12वीं की परीक्षाएं उद्यमिता विषय से सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे के बीच शुरू होंगी।

CBSE Date Sheet 2025: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए समय सारिणी जारी कर दी। परीक्षा में शामिल होने वाले छात्र आधिकारिक वेबसाइट cbse.gov.in पर दोनों कक्षाओं के लिए विषयवार तिथि और समय डाउनलोड कर सकते हैं। सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होगी और अंतिम पेपर 4 अप्रैल को होगा। कक्षा 10वीं की परीक्षा कम्युनिकेटिव इंग्लिश/इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर से शुरू होगी। परीक्षा सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे के बीच होगी। सीबीएसई परीक्षा कार्यक्रम की घोषणा करते हुए परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि सीबीएसई के हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होंगी। हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षाएं 18 मार्च को समाप्त होंगी और इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएं 04 अप्रैल को खत्म होंगी।

कक्षा 12वीं की परीक्षाएं उद्यमिता विषय से सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1.30 बजे के बीच शुरू होंगी। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए पात्र होने के लिए, छात्रों को 75 प्रतिशत या उससे अधिक की उपस्थिति बनाए रखना आवश्यक है। भारत और विदेश के 8,000 स्कूलों के लगभग 44 लाख छात्र इस वर्ष कक्षा 10 और 12 की बोर्ड परीक्षा में बैठने के पात्र हैं।

NEWS | CBSE Class 10 & 12 Exams To Begin On February 15



The Central Board of Secondary Education has announced that the class 10 & 12 examinations will begin on February 15.



CBSE has stated that this is first time that the date sheet has been announced nearly 86 days ahead of… pic.twitter.com/PFn2Vn9vnE