CBSE 10 and 12 Board Exam 2026 date: सीबीएसई ने कक्षा 10वीं, 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा की
By रुस्तम राणा | Updated: October 30, 2025 22:33 IST2025-10-30T22:32:54+5:302025-10-30T22:33:02+5:30
सीबीएसई ने पिछले महीने परीक्षा को लेकर संभावित तारीखों की घोषणा की थी। अंतिम कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के लिए एक अतिरिक्त दिन जोड़ना भी शामिल है।
नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी, 2026 से शुरू करेगा। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह घोषणा की। परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार, 10वीं की परीक्षाएं 10 मार्च को समाप्त होंगी, जबकि 12वीं की परीक्षाएं नौ अप्रैल, 2026 को समाप्त होंगी। सीबीएसई ने पिछले महीने परीक्षा को लेकर संभावित तारीखों की घोषणा की थी। अंतिम कार्यक्रम में कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसमें कक्षा 10वीं की परीक्षाओं के लिए एक अतिरिक्त दिन जोड़ना भी शामिल है।
परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा, "दो विषयों के बीच पर्याप्त अंतराल दिया गया है। कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए निर्धारित प्रवेश परीक्षाओं की तिथियों को ध्यान में रखा गया है और प्रवेश परीक्षाओं से काफी पहले परीक्षा पूरी करने का प्रयास किया गया है।" उन्होंने कहा, "इससे छात्रों को बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं, दोनों के लिए बेहतर समय प्रबंधन में मदद मिलेगी।"
कक्षा 10वीं के लिए डेटा साइंस, फ्रेंच, उर्दू, पंजाबी, बांग्ला, तमिल, रिटेल, सुरक्षा और ऑटोमोटिव जैसे विषयों की तिथियों में बदलाव किया गया है, जबकि कक्षा 12वीं के लिए बिजनेस स्टडीज, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मनोविज्ञान और अकाउंटेंसी जैसे विषयों की तिथियों में भी बदलाव किया गया है।
इनपुट - पीटीआई भाषा