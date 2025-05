जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक मुश्किल में, CBI ने इस मामले में उनके खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया

नई दिल्ली: केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने कीरू जलविद्युत परियोजना मामले से जुड़े कथित भ्रष्टाचार के मामले में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्य पाल मलिक के खिलाफ आरोपपत्र दायर किया है। इस बीच, सत्यपाल मलिक के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर एक अपडेट पोस्ट किया गया जिसमें बताया गया कि उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और फिलहाल वह किसी से बात करने में असमर्थ हैं। पोस्ट में जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल की अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई तस्वीर भी शामिल है।

CBI files chargesheet against former J-K governor Satya Pal Malik and five others in Kiru hydropower corruption case: Officials