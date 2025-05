caste census: काराकाट में पीएम मोदी के साथ मंच साझा कर सीएम नीतीश ने दिया धन्यवाद, कहा-हमेशा के लिए राजग में वापस आ गए

Highlights 48,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। बिहार के लिए ‘‘मखाना बोर्ड का गठन और हवाई अड्डों’’ जैसे विशेष प्रावधान थे। कुछ पार्टियां जाति जनगणना के बारे में बहुत बातें कर रही हैं।

काराकटः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराने के लिए शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया, जिसकी मांग वह जोर शोर से उठा रहे थे। जनता दल (यूनाइटेड) के अध्यक्ष राज्य की राजधानी से करीब 140 किलोमीटर दूर काराकाट में प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा कर रहे थे, जहां प्रधानमंत्री ने 48,000 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। वर्ष 1990 के दशक से ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सहयोगी रहे नीतीश कुमार ने कहा, ‘‘दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की तरह नरेन्द्र मोदी जी भी हमारे राज्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं।

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi interacts with Bihar Chief Minister Nitish Kumar during a public gathering at Karakat, where PM Modi will inaugurate and lay the foundation stone of multiple development projects worth over Rs 48,520 crore in Bihar.



