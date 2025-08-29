Faridabad: गहरे नाले में गिरी कार, 3 लोगों की मौत
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 29, 2025 15:08 IST2025-08-29T15:07:26+5:302025-08-29T15:08:11+5:30
Faridabad: संजय कॉलोनी सेक्टर-22 में एक कार के नाले में गिरने से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हृदय विदारक है।
Faridabad: फरीदाबाद में एक कार के नाले में गिर जाने से उसमें सवार तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना बृहस्पतिवार रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर हुई, जब कार चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार गौंछी नाले में जा गिरी। पुलिस ने बताया कि एक घंटे के बचाव अभियान के बाद स्थानीय लोगों ने तीनों को बाहर निकालकर बादशाह खान अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान पवन मौर्य, अमित झा और गौरव रावत के रूप में हुई है।
संजय कॉलोनी सेक्टर-22 में नाले में कार गिरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत हृदयविदारक है।— Baljeet Kaushik (@baljeet_INC) August 29, 2025
मैं दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और सरकार से मांग करता हूँ कि प्रत्येक मृतक के परिवार को 50 लाख मुआवजा दिया जाए तथा दोषी अधिकारियों पर FIR दर्ज की जाए।
ऐसे हादसे @bjp_haryana… pic.twitter.com/1GrDpqmZwJ