Faridabad: गहरे नाले में गिरी कार, 3 लोगों की मौत

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 29, 2025 15:08 IST2025-08-29T15:07:26+5:302025-08-29T15:08:11+5:30

Faridabad: संजय कॉलोनी सेक्टर-22 में एक कार के नाले में गिरने से 3 लोगों की दुखद मृत्यु हृदय विदारक है।

Faridabadफरीदाबाद में एक कार के नाले में गिर जाने से उसमें सवार तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना बृहस्पतिवार रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर हुई, जब कार चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार गौंछी नाले में जा गिरी। पुलिस ने बताया कि एक घंटे के बचाव अभियान के बाद स्थानीय लोगों ने तीनों को बाहर निकालकर बादशाह खान अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान पवन मौर्य, अमित झा और गौरव रावत के रूप में हुई है। 

