Faridabad: गहरे नाले में गिरी कार, 3 लोगों की मौत

Faridabad: फरीदाबाद में एक कार के नाले में गिर जाने से उसमें सवार तीन लोगों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। यह घटना बृहस्पतिवार रात करीब 10 बजकर 40 मिनट पर हुई, जब कार चालक ने वाहन पर से नियंत्रण खो दिया और कार गौंछी नाले में जा गिरी। पुलिस ने बताया कि एक घंटे के बचाव अभियान के बाद स्थानीय लोगों ने तीनों को बाहर निकालकर बादशाह खान अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार, मृतकों की पहचान पवन मौर्य, अमित झा और गौरव रावत के रूप में हुई है।

