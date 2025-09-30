Sukanya Samriddhi Yojana: क्या एक परिवार की दो बेटियों का खुल सकता है सुकन्या समृद्धि खाता? जानिए क्या है नियम

Sukanya Samriddhi Yojana: केंद्र सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) एक सरकारी बचत योजना है जो बेटियों की शिक्षा और विवाह के लिए धन जुटाने में मदद करती है। यह योजना विशेष रूप से परिवार की अधिकतम दो बेटियों को लाभ पहुँचाने के लिए बनाई गई है।

योजना के बारे में अक्सर लोगों के मन में कुछ इस तरह के सवाल होते है कि एक परिवार कितने बच्चों के लिए खाते खोल सकता है।

इसका जवाब है, हाँ, आप अपनी दो बेटियों के लिए दो अलग-अलग सुकन्या समृद्धि खाते खोल सकते हैं। एक अभिभावक (माता या पिता) अपनी अधिकतम दो बेटियों के लिए यह खाता खोल सकते हैं, प्रत्येक बेटी के नाम पर एक खाता। अगर पहली या दूसरी डिलीवरी में जुड़वाँ या तीन बेटियाँ पैदा होती हैं, तो ऐसी सभी बच्चियों के लिए खाता खोला जा सकता है, भले ही संख्या दो से अधिक हो जाए।

उदाहरण: अगर पहली संतान एक बेटी है, और दूसरी डिलीवरी में जुड़वाँ बेटियाँ पैदा होती हैं, तो तीनों बेटियों के लिए अलग-अलग खाते खोले जा सकते हैं।

सुकन्या समृद्धि योजना एलिजिबिलिटी

बेटी की आयु: खाता खोलने के समय बेटी की आयु 10 वर्ष से कम होनी चाहिए।

खाताधारक: खाता बच्ची के नाम पर उसके अभिभावक (माता-पिता या कानूनी संरक्षक) द्वारा खोला जाता है।

निवासी: खाता केवल भारत के निवासी व्यक्तियों के लिए खोला जा सकता है।

सुकन्या समृद्धि योजना मुख्य विशेषताएँ

राष्ट्रीय बचत संस्थान (एनएसआई) और पीआईबी की विज्ञप्ति के अनुसार, एसएसवाई खाते 10 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के लिए कानूनी अभिभावक द्वारा खोले जा सकते हैं। ये खाते बालिका के 18 वर्ष का होने तक अभिभावक के नियंत्रण में रहते हैं।

न्यूनतम वार्षिक जमा: ₹250; अधिकतम: ₹1.5 लाख प्रति वित्तीय वर्ष।

बालिका के नाम पर एसएसवाई खाता 10 वर्ष की आयु तक खोला जा सकता है।

प्रति बालिका केवल एक ही खाता खोला जा सकता है। अगर दादा-दादी या अन्य कोई खाता खोलते हैं, तो नियंत्रण कानूनी अभिभावक को सौंप दिया जाएगा और डुप्लिकेट खाते बंद कर दिए जाएँगे।

खाते डाकघरों और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक आदि सहित अधिकृत सार्वजनिक और निजी बैंकों में खोले जा सकते हैं।

खाताधारक की उच्च शिक्षा के लिए निकासी की अनुमति है।

अगर लड़की की शादी 18 वर्ष की आयु के बाद होती है, तो समय से पहले खाता बंद करने की अनुमति है।

खातों को भारत में कहीं भी डाकघरों और बैंकों के बीच स्थानांतरित किया जा सकता है।

परिपक्वता अवधि: खाता खोलने की तिथि से 21 वर्ष।

जमा राशि आयकर अधिनियम की धारा 80-सी के तहत कटौती के लिए पात्र है।

आयकर अधिनियम की धारा 10 के तहत अर्जित ब्याज आयकर से कर-मुक्त है।

सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता है?

सुकन्या समृद्धि योजना खाता खोलने के लिए, अभिभावक को फॉर्म-1 जमा करना होगा, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज शामिल हों:

बालिका का जन्म प्रमाण पत्र

अभिभावक का आधार कार्ड और पैन कार्ड (पहचान और निवास प्रमाण के लिए)

सुकन्या समृद्धि योजना: खाते का प्रबंधन कौन करता है?

खाते का प्रबंधन अभिभावक द्वारा बालिका के 18 वर्ष की आयु तक किया जाता है। पीआईबी की विज्ञप्ति में कहा गया है, "इससे अभिभावक बचत की निगरानी कर सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि धनराशि का उपयोग बच्ची की शिक्षा और भविष्य की ज़रूरतों के लिए प्रभावी ढंग से किया जाए।"

18 वर्ष की आयु होने पर, खाताधारक आवश्यक दस्तावेज़ जमा करके स्वयं खाते का नियंत्रण ले सकता है।

जमा राशि

न्यूनतम और अधिकतम जमा: एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम ₹250 और अधिकतम ₹1.5 लाख तक जमा किया जा सकता है।

जमा की अवधि: खाता खोलने की तारीख से लेकर 15 वर्ष तक पैसा जमा करना आवश्यक है।

