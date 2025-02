Bypolls Election 2025: मिल्कीपुर सीट पर हो रहा उपचुनाव के लिए मतदान, तमिलनाडु के इरोड ईस्ट में वोटिंग शुरू; 8 फरवरी को आएंगे नतीजे

Bypolls Election 2025 Live: दिल्ली विधानसभा चुनाव के साथ-साथ 5 फरवरी को उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की एक-एक सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। बुधवार सुबह 7 बजे वोटिंग शुरू हो गई है और वोटरों का मतदाता केंद्र पहुंचना जारी है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं, तमिलनाडु के इरोड (पूर्व) में मतदान किया जा रहा है।

अयोध्या जिले में स्थित मिल्कीपुर में उपचुनाव का महत्व

गौरतलब है कि इस सीट पर 10 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होगा। इस सीट पर अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित इस सीट पर 3,70,829 मतदाता हैं।

हालांकि, मुख्य मुकाबला समाजवादी पार्टी के अजीत प्रसाद और भाजपा के चंद्रभानु पासवान के बीच होने की उम्मीद है।रिपोर्ट के अनुसार, अयोध्या जिले में स्थित मिल्कीपुर में उपचुनाव का महत्व पिछले साल फैजाबाद लोकसभा सीट पर सपा नेता अवधेश प्रसाद की अप्रत्याशित जीत के बाद बढ़ गया है। यह जीत अयोध्या में राम मंदिर के भव्य उद्घाटन के कुछ ही महीने बाद मिली थी। कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान हो रहा है। चुनाव अधिकारियों ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज से मिल्कीपुर में निर्धारित बूथों पर मतदान दल भेजे गए हैं।

सुचारू मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कुल 255 मतदान केंद्र और 414 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि 210 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग और 25 केंद्रों पर वीडियोग्राफी की जाएगी। 71 मतदान केंद्रों पर माइक्रो-ऑब्जर्वर तैनात किए गए हैं, जिनमें नौ फ्लाइंग स्क्वॉड, नौ स्टेटिक सर्विलांस टीमें, छह वीडियो सर्विलांस टीमें, दो सुपर जोनल मजिस्ट्रेट, चार जोनल मजिस्ट्रेट और 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट शामिल हैं।

Voting for Ayodhya's Milkipur and Tamil Nadu's Erode by-elections begins.



The counting of votes will be on February 8. pic.twitter.com/bewjkeyGEp