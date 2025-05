Bypolls 2025: 4 राज्य और 5 विधानसभा सीट?, जानें मतदान और मतगणना कब, देखिए सीट विवरण

Highlights केरल में नीलांबुर सीट पर उपचुनाव होगा, पी वी अनवर ने इस्तीफा दे दिया है। विधानसभा सदस्य नसीरुद्दीन अहमद के निधन के कारण जरूरी हो गया है। भाजपा विधायक करसन सोलंकी की मृत्यु के बाद खाली हो गई।

नई दिल्लीः भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने गुजरात, केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। मतदान 19 जून (गुरुवार) को होगा और मतों की गिनती 23 जून (सोमवार) को होगी। गुजरात में दो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे, जिनमें से एक केरल, पश्चिम बंगाल और पंजाब में होगी। गुजरात में कडी सीट पर उपचुनाव मौजूदा विधायक करसनभाई पंजाबभाई सोलंकी के निधन के बाद जरूरी हो गया था। राज्य में विसावदर सीट पर एक और उपचुनाव मौजूदा सदस्य भयानी भूपेंद्रभाई गंडूभाई के इस्तीफे के कारण हो रहा है।

