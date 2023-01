वीडियो: राजस्थान पेपर लीक मामले में कोचिंक सेंटर पर चला बुलडोजर, 9 महीने पहले सीएम गहलोत ने ऐसे घर गिराने पर बीजेपी की थी आलोचना, भाजपा ने फैसले का किया स्वागत

Highlights राजस्थान पेपर लीक मामले में प्रशासन द्वारा कोचिंक सेंटर पर बुलडोजर चलाया गया है। प्रशासन के इस फैसले का भाजपा ने स्वागत भी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले सीएम गहलोत ने इस तरीके से बुलडोजर चलाने पर भाजपा की आलोचना भी की थी।

जयपुर:जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की प्रवर्तन शाखा ने उस पांच मंजिला इमारत को सोमवार को ढहा दिया जिसमें हालिया पेपर लीक प्रकरण के मुख्य आरोपी सुरेश ढाका का कोचिंग सेंटर था। आपको बता दें कि ढाका का नाम हाल में ग्रेड-2 शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में प्रमुख आरोपी के रूप में सामने आया था।

प्राधिकरण की प्रवर्तन शाखा ने ‘‘अधिगम कोचिंग इंस्टिट्यूट’’ की इमारत को उपनियमों के खिलाफ पाया और दो बार नोटिस दिया था, लेकिन कोचिंग मालिक से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद सोमवार सुबह इमारत को गिरा दिया गया है। यह भवन गुर्जर की थड़ी, गोपालपुरा बायपास मुख्य रोड पर मौजूद है।

मामले में बोलते हुए जेडीए की प्रवर्तन शाखा के प्रमुख रघुवीर सैनी ने संवाददाताओं को बताया, ‘‘संस्थान का भवन दो आवासीय भूखंडों पर बना था। सड़क पर भी अतिक्रमण किया गया था, इसलिए भवन मालिक अनिल अग्रवाल और कोचिंग सेंटर संचालक सुरेश ढाका, भूपेन्द्र सारण, धर्मेंद्र चौधरी और छाजू लाल जाट को नोटिस दिया गया था। इनसे अवैध निर्माण व अतिक्रमणों को हटाने तथा अपना जवाब आठ जनवरी तक देने को कहा गया था। इनकी ओर से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के बाद इमारत को आज ध्वस्त कर दिया गया।’’

